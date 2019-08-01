Супрун розповіла майбутнім депутатам, як ефективно працювати в Раді

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала депутатам 9-го скликання Верховної Ради України поради.

Вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, що йдеться саме про здоров'я інституції, в якій вони будуть працювати.

"Народний депутат України складає присягу народу України. Не лідеру партії або голові фракції. Не дозволяйте маніпулювати вами з цього приводу. Будьте суб'єктом, а не об'єктом", — зазначила в. о. міністра.

Уляна Супрун Букви

Вона порекомендувала майбутнім нардепам:

Розберіться, хто конкретно за що відповідає. Не будьте популістами, які просто поспішають першими звинуватити когось у всіх проблемах світу. Вивчіть повноваження і процедури ключових державних органів. Не влаштовуйте спам із листами всім підряд.

Будьте експертом в галузі, за яку відповідає комітет, до якого ви входите. Глибоко все досліджуйте і постійно вчіться новому. Прислухайтеся до думки громадськості та експертів. Будьте відкритими, не обмежуйтеся формальним парламентськими круглими столами.

Їздіть у лікарні, школи, університети, підприємства і говоріть з кінцевими бенефіціарами змін. Але не ставайте заручником особистих вражень або історій окремо взятих людей чи груп. Те, що "ми так завжди робили", не означає, що так робити правильно. Обов'язково завжди робіть факт-чекінг.

Дуже обережно ставтеся до інформації, яку отримуєте. Перевіряйте джерела і не поспішайте з публічними заявами. Дбайте про інформаційну гігієну, але не працюйте з недобросовісними ЗМІ. Пам'ятайте, що російські "медіа" — це не ЗМІ, а пропаганда Кремля.

Визнавайте помилки. Всі помиляються. Це нормально і професійно визнавати, якщо були не праві. Також відверто говоріть про помилки своїх колег.

Пройдіть курси аргументації і дебатів. Озбройтеся інструментами переконання людей, а не інструментами "домовленостей" чи бартеру. Переконання значно ефективніше в довгостроковій перспективі.

Підтримуйте державні інститути. Дбайте про зміцнення їхньої спроможності та ефективності. Без цього не буде кому імплементувати навіть найкращі закони.

Тренуйтеся чути. Це економить багато часу і енергії. Намагайтеся частіше бути в ролі того, хто слухає, а не того, хто говорить.

Будьте партнером і посиленням членів уряду, допомагайте втілювати системні зміни і тушкувати "пожежі", які обов'язково будуть виникати. До будь-якої серйозної трансформації будуть опір і перешкоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун порадила майбутнім нардепам не будувати комунізм.

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