Премьер-штукарь Гончарук стремительно теряет остатки рейтинга своего незадачливого правительства. Особенно подкосили этого балакучего лицедея дурацкие посиделки в Давосе, непонятки с дубилетной переписью населения и несправедливо подросшие в такую теплую зиму платежки за тепло за январь.

А потому ловкачам из Кабинета Министров срочно нужен сегодня какой-то свежий и эффективный фокус-покус для задуривания зеленого лохократа...Эврика! Один из немногих вопросов, в котором едины все слои нашего пестрого электората - это всеобщая ненависть к жирным котам-бюрократам (кстати, Макрон сократил в прошлом году 5 тысяч французских госслужащих, чем слегка поправил свой давно пошатнувшийся под ударами желтых жилетов рейтинг)).

Итак, Гончарук, под кресло которого копают как минимум пять претендентов (итоги битвы этих бульлогов под ковром вполне предсказуемы: победит тот, у кого больше всего штыков)), ВДРУГ обьявил ні сіло ні впало, что сократит госаппарат в 2020 году аж на 10 процентов.

Как известно, чиновники, - как книги в большой библиотеке: самые НЕНУЖНЫЕ стоят на самом верху. Судя же по довольно бессодержательному месседжу премьера, рыбу опять будут чистить с хвоста, хотя гниет она с головы.

Поэтому здравомыслящие члены Зе-команды должны потребовать у этого Манилова конкретный план сокращения госаппарата: например, чиновников ПЕРВОГО РАНГА, самых коррумпированных, самых бесполезных и самых дорогих для госбюджета и Пенсионного фонда нужно бы сократить хотя бы на 30 процентов; чиновников ВТОРОГО РАНГА на 20 процентов etc.

Именно державні службовці высших рангов не только создают работу для друг друга, чтобы отправлять в оффшоры щедрые откаты, но именно эти чинодралы и плодят бесконечно НОВЫХ ЧИНОВНИКОВ в госаппарате (за 28 лет Незалежності госаппарат разбух в десятки раз!!!

P. S. Бюрократия - это минное поле на пути Реформ.

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