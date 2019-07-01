Суд виставив Кремлю новий рахунок за війну в Україні

Голосіївський районний суд Києва виніс рішення за позовними заявами українських громадян проти Російської Федерації, як держави-агресора.

Суд, розглянувши заяви, підготовлені командою правозахисників руху "Сила права" в інтересах громадян України Вадима Козика і Валерія Шевчишина, зобов’язав виплатити кожному з них по 100 000 грн в якості компенсації моральної шкоди, заподіяної збройною агресією проти нашої країни, повідомляє пресс-служба правозахисного руху.

Цими рішеннями кожному громадянину нашої країни відкрита дорога до отримання компенсації моральної шкоди, заподіяної агресором.

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У 2014 році юридична команда руху "Сила права" розробила правову стратегію отримання в судовому порядку компенсації моральної та матеріальної шкоди громадянами, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

За п’ять років на користь постраждалих отримано та набуло чинності понад 1000 судових рішень, арештовані перші російські фінансові активи на суму $3,5 млрд, які будуть використані на виплати компенсації громадянам.

Вся організаційна і юридична допомога "Сили права" безкоштовна. Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної та матеріальної шкоди за рахунок РФ як держави-агресора:

сім'ї загиблих військовослужбовців та цивільних осіб – від 1,78 млн грн (60 тис. євро) для кожного члена сім'ї;

військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва і психологічні травми, – від 600 000 до 4,5 млн грн (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;

військовослужбовці, які побували в полоні, – від 600 000 грн (20 тис. євро);

цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, – від 600 000 грн (20 тис. євро);

вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей – від 1 млн грн (35 тис. євро) + компенсація матеріального збитку;

громадяни, які втратили особисте майно, – розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.

Якщо ви належите до перерахованих категорій, необхідно звернутися в найближчу юридичну приймальню "Сили права".

Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ як держави-агресора:

учасники бойових дій – 300 000 грн;

жителі зони АТО/ООС – 150 000 грн;

жителі тимчасово окупованих територій – 150 000 грн;

всі громадяни України, яким в результаті збройної агресії РФ проти України завдано моральної шкоди, – 100 000 гривень.

Якщо ви ставитеся до перерахованих категорій, то зможете оформити необхідні документи в приймальні або за допомогою волонтера "Сили права".

Жителі тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, заподіяної окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.

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