Суд у Львівській області засудив одного з організаторів "польської акції"

Одного з організаторів перекриття траси у Львівській області засудили до 3,5 років позбавлення волі. Засудженого звинуватили в посяганнях на територіальну цілісність України та розпалюванні міжетнічної ворожнечі.Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області засудив до 3,5 років позбавлення волі одного з організаторів так званої "польської акції", проведеної у березні 2017 року. Про виголошений у середу, 9 січня, присуд суду повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Засуджений є жителем Хмельницької області. Його визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у розпалюванні національної ворожнечі. Крім того, судді визнали його винним у заподіянні легких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронних органів.

Учасники проведеної 29 березня 2017 року акції перекрили ділянку траси "Львів-Рава-Руська" у Львівській області. Тоді ж вони закликали під виглядом представників національної меншини до розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями і поляками, виснували судді.

Також від імені жителів Львівської області мітингарі намагалися створити атмосферу невдоволення перебуванням адміністративно-територіальних одиниць в складі України і спонукати представників Республіки Польща змінити державні кордони і приєднати до Польщі Львівську область.

Під час тої акції мітингарі заподіяли кілька тілесних пошкоджень правоохоронцям, котрі намагалися переконати їх припинити блокування автодороги. У Службі безпеки України (СБУ) цю акцію називають частиною інформаційної спецоперації спецслужб Росії, нагадує інформагенція "Українські новини".