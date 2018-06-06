Суд розморозив кіпрські активи Ахметова

Кіпрський суд розморозив низку активів групи "СКМ" Ріната Ахметова, які було заблоковано у грудні 2017 року через суперечку щодо боргів за "Укртелеком". Активи СКМ у Нідерландах залишаються замороженими.Окружний суд столиці Кіпру Нікосії в середу, 6 червня, задовольнив апеляцію групи компаній "СКМ" на грудневе рішення кіпрського суду заморозити активи низки компаній Ріната Ахметова, ухвалене за позовом компанії Raga Establishment. Про це повідомляє прес-служба "Сістем Кепітал Менеджмент". Блокування активів було пов'язане з тим, що Raga вбачала небезпеку виведення активів з компаній групи СКМ, аби не платити борги за "Укртелеком". Міжнародний арбітражний суд Лондона раніше присудив Raga 820 мільйонів доларів, які компанії Ріната Ахметова мають сплатити, аби розрахуватися за купівлю "Укртелеком" 2013 року. Продавцями виступала Raga Establishment колишнього українського банкіра Дениса Горбуненка, який, своєю чергою, діяв спільно з мільярдером Дмитром Фірташем. Рінат Ахметов перестав платити погоджені відстрочені транші за "Укртелеком", щойно Фірташа навесні 2014 року було заарештовано у Відні.

Речник Raga Establishment, коментуючи ухвалене у Нікосії рішення, зазначив, що розблокування активів СКМ на Кіпрі пов'язане з тим, що суд визнав необґрунтованим рішення про замороження активів за прискореною процедурою. Натомість у Raga заявляють, що повторно подадуть позов до суду, аби питання розглянули за звичайною, більш тривалою, процедурою, провівши дебати між сторонами спору. Водночас Raga нагадує, що рішення Міжнародного арбітражного суду Лондона про багатомільйонний борг СКМ за "Укртелеком" залишається чинним, так само як і підтверджене судом у квітні цього року рішення суду у Нідерландах про замороження активів СКМ у цій країні.