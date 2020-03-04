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4 березня • оновлено в 11:37
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Суд дав хід скандальній справі про критику Зеленського офіцером ЗСУ

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Окружний адміністративний суд Києва 3 березня зареєстрував провадження за позовом майора ЗСУ Романа Ковальова проти командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Раніше він оголосив Ковальову догану за критику президента Володимира Зеленського.

Як написав майор на своїй сторінці у Facebook, його мета – домогтися визнання наказу Сирського протиправним і скасувати ухвалені в документі рішення.

Роман Ковальов

Роман Ковальов

"Уже більш як місяць триває наша боротьба за право військовослужбовців на свободу слова. Право, яке надане та гарантоване нам Конституцією та міжнародними угодами. Наявність такої свободи в армії гарантує, насамперед, що армія ніколи не стане інструментом боротьби диктатора зі своїм народом, а військові ніколи не застосують зброю проти цивільного населення. Справа про свободу слова військових – це питання національної безпеки держави", – зазначив Ковальов.

Суд взявся за справу майора ЗСУ Ковальова

Суд взявся за справу майора ЗСУ Ковальова

Facebook Романа Ковальова

Майор уточнив, що тепер залишається чекати дату першого засідання у резонансній справі, і запевнив, що налаштований тільки на перемогу в суді.

"Програти я не маю права, бо якщо це трапиться, то буде створений прецедент, за яким влада штампуватиме судові рішення одне за одним проти будь-якого військового, який висловить відкрито своє невдоволення тим, що відбувається в країні. А за ними й проти цивільних. А там і диктатура", – поділився побоюваннями майор ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Олександр Сирський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Махно Володимир
Махно Володимир
Всячески поддержим Ковалева! Он прав на 200%!
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Махно Володимир, да нacpaть тебе на него, ты поддерживаешь все что против зеленского
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Ницист Ковалев, а разве нюрнбергский трибунал не лишил вас животных прав человека?!?)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
прежде всего то, что армия никогда не станет инструментом борьбы диктатора со своим народом и военные никогда не применят оружие против гражданского населения....вот оно что Михалыч...
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