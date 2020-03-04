Суд дав хід скандальній справі про критику Зеленського офіцером ЗСУ

Окружний адміністративний суд Києва 3 березня зареєстрував провадження за позовом майора ЗСУ Романа Ковальова проти командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Раніше він оголосив Ковальову догану за критику президента Володимира Зеленського.
Як написав майор на своїй сторінці у Facebook, його мета – домогтися визнання наказу Сирського протиправним і скасувати ухвалені в документі рішення.
Роман Ковальов
"Уже більш як місяць триває наша боротьба за право військовослужбовців на свободу слова. Право, яке надане та гарантоване нам Конституцією та міжнародними угодами. Наявність такої свободи в армії гарантує, насамперед, що армія ніколи не стане інструментом боротьби диктатора зі своїм народом, а військові ніколи не застосують зброю проти цивільного населення. Справа про свободу слова військових – це питання національної безпеки держави", – зазначив Ковальов.
Суд взявся за справу майора ЗСУ Ковальова
Facebook Романа Ковальова
Майор уточнив, що тепер залишається чекати дату першого засідання у резонансній справі, і запевнив, що налаштований тільки на перемогу в суді.
"Програти я не маю права, бо якщо це трапиться, то буде створений прецедент, за яким влада штампуватиме судові рішення одне за одним проти будь-якого військового, який висловить відкрито своє невдоволення тим, що відбувається в країні. А за ними й проти цивільних. А там і диктатура", – поділився побоюваннями майор ЗСУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
офіцеру ЗСУ, майору Роману Ковальову оголосили сувору догану за пост із критикою на адресу президента Володимира Зеленського.
Виявилося, що конфлікт між ними спалахнув ще в серпні 2019 року. Тоді глава держави навіть обізвав військовослужбовця "тріплом".
Після цього Ковальов вирішив звернутися до суду, заявивши, що його обмежують у правах і свободах як громадянина.
Позов стосується порушення права на свободу слова командувачем сухопутними військами, генерал-лейтенантом Олександром Сирським.
Невдовзі офіцер розповів, що після цього скандалу командування Сухопутних військ ЗСУ посилило на нього тиск.
Крім того, він опублікував документ, згідно із яким військовослужбовцям в Україні хочуть обмежити доступ до соціальних мереж.
Офіцер подякував українцям за підтримку, однак зізнався, що, незважаючи на це, "скандал" тільки набирає обертів, адже командування вдається до тиску не тільки на нього, а й на його побратимів.
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