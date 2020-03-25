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25 березня • оновлено в 11:31
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Створення "консультативної ради" з ОРДЛО раптово відклали: названа причина

2.8т
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На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України 25 березня не буде ухвалюватися рішення про створення в рамках ТКГ "консультативної ради" за участю представників ОРДЛО.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, засідання відбудеться в режимі відеоконференції.

"ТКГ проходить у форматі відеоконференції, тому жодних рішень про створення підписано бути не може фізично. Навіть більше, безпосередньо рішення про створення може бути ухвалено після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони на сьогодні тривають", – заявив Резніков.

Олексій Резніков

Олексій Резніков

LIGA.net

Нагадаємо, "консультативна рада", яку пропонується створити, садить за стіл переговорів представників України та окупованих територій Донбасу, захоплених терористичними організаціями "Л/ДНР", а також по раднику від ФРН, Франції та країни-окупанта РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали угоди про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

  • Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради мало бути підписано 25 березня.

  • За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

  • 54 нардепа від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
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