Створення "консультативної ради" з ОРДЛО раптово відклали: названа причина

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України 25 березня не буде ухвалюватися рішення про створення в рамках ТКГ "консультативної ради" за участю представників ОРДЛО.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, засідання відбудеться в режимі відеоконференції.

"ТКГ проходить у форматі відеоконференції, тому жодних рішень про створення підписано бути не може фізично. Навіть більше, безпосередньо рішення про створення може бути ухвалено після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони на сьогодні тривають", – заявив Резніков.

Олексій Резніков LIGA.net

Нагадаємо, "консультативна рада", яку пропонується створити, садить за стіл переговорів представників України та окупованих територій Донбасу, захоплених терористичними організаціями "Л/ДНР", а також по раднику від ФРН, Франції та країни-окупанта РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали угоди про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради мало бути підписано 25 березня.

За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

54 нардепа від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

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