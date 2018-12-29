Стріляти на ураження: Порошенко підписав історичний закон про Чорне море

Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про прилеглу зону України", прийнятий Верховною Радою 6 грудня, який розширює зону контролю в Чорному морі.

Метою закону є гармонізація морського законодавства України із законодавством інших причорноморських держав та інших держав-учасниць Конвенції ООН з морського права 1982 року, пояснили в прес-службі президента.

Як повідомлялося раніше, згідно з законом, морській охороні Держприкордонслужби тепер можна відкривати вогонь на ураження без попередження, захищаючи українські кораблі.

Також закон спрямований на попередження здійснення контрабандних операцій та нелегальних заходів суден до закритих портів тимчасово окупованих територій України. Відповідно до закону, прилегла зона України – це зона відкритого моря, яка прилягає до територіального моря України і зовнішня межа якого перебуває на відстані не більше 24 морських миль, відлічених від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря України.

Новини Україна посилить Азовське і Чорне моря десятками катерів

Петро Порошенко president.gov.ua

"У своїй прилеглій зоні Україна здійснює контроль, необхідний з метою запобігання порушенням митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства України у межах території України, включаючи її внутрішні води, або територіальне море. Контроль здійснюється з метою притягнення до відповідальності за порушення законодавства України, вчиненого у межах території України, включаючи її внутрішні води, або територіальне море", — сказано в повідомленні.

Також з метою запобігання порушенням законодавства України, або притягнення до відповідальності за його порушення, уповноважений орган, який забезпечує недоторканність державного кордону та охорону суверенних прав України в її прилеглій та виключній (морській) економічній зонах може зупиняти судна; оглядати їх; затримувати чи арештовувати судна та/або членів їх екіпажу, за виключенням військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою.

Згідно закону, якщо судно порушило законодавство України і робить спробу зникнути, уповноважений орган має право переслідувати таке судно по гарячих слідах з метою його затримання та притягнення до відповідальності згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року.

Право на переслідування припиняється як тільки переслідуване судно увійде в територіальне море держави під прапором якої плаває судно або будь-якої третьої держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі, після чого Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна з 24 моряками.

При цьому пізніше ФСБ підтвердила, що росіяни атакували українців в міжнародних водах.

У відповідь на агресивні дії Кремля Україна зажадала від підписантів Будапештського меморандуму провести термінові консультації.