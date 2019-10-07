Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 17:53
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Нові протести на Майдані: названо велику помилку Зеленського

Читати матеріал російською

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що головною причиною протестів проти "формули Штайнмаєра" є слабка інформаційна робота.

"Нинішня влада зараз інформаційно перебуває у стані "стрілянини навздогін". Подія відбулася, вони не приховали свої інформаційні цілі, звідси така низька ефективність і такі протести", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

У цьому контексті генерал зазначив: "У нас у владі немає структур, які б займалися не просто інформаційними питаннями і війною, а й пропагандою політики влади, донесення кроків, які здійснюються. І в цьому влада дуже програє".

Владі слід знищувати загрози "на підльоті", зауважив Романенко

Владі слід знищувати загрози "на підльоті", зауважив Романенко

"У зенітно-ракетних військах є таке поняття: "стрілянина навздогін" – коли ракети на тебе летять, ти їх знищуєш, а за спиною у тебе ціль, яку прикриваєш. Можна знищити ракету на підльоті, а можна – коли вона вже "відбомбилися", – пояснив він. І зауважив, що команда президента Зеленського діє за тим же принципом.

Новини
Не капітуляція: генерал пояснив, що не так із протестами на Майдані

За оцінками Романенка, "на цьому етапі" протести проти імплементації "формули Штайнмаєра" не несуть прямої загрози владі – вона поки що потенційна.

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня у декількох містах України пройшли масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра". Акції стартували у Львові, Одесі, Вінниці, Харкові, Кременчуці. У Києві на Майдані Незалежності люди влаштували віче "Ні капітуляції!", яке організував "Рух опору капітуляції". На нього прийшло приблизно 10 тисяч осіб, зокрема й п'ятий президент України Петро Порошенко.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
21
4
Смішно
4
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"Можно уничтожить ракету на подлете, а можно – когда она уже "отбомбилась". Пан генерал, ну нельзя же быть настолько безграмотным - ракета не может "отбомбиться", поскольку ракета и есть бомба.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
филипп филипыч
филипп филипыч
петька жадный. а бесплатно никто не пойдет на майдан
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
филипп филипыч, тупорез.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
филипп филипыч, а мы так надеялись ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel