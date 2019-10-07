Нові протести на Майдані: названо велику помилку Зеленського

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що головною причиною протестів проти "формули Штайнмаєра" є слабка інформаційна робота.

"Нинішня влада зараз інформаційно перебуває у стані "стрілянини навздогін". Подія відбулася, вони не приховали свої інформаційні цілі, звідси така низька ефективність і такі протести", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

У цьому контексті генерал зазначив: "У нас у владі немає структур, які б займалися не просто інформаційними питаннями і війною, а й пропагандою політики влади, донесення кроків, які здійснюються. І в цьому влада дуже програє".

Владі слід знищувати загрози "на підльоті", зауважив Романенко

"У зенітно-ракетних військах є таке поняття: "стрілянина навздогін" – коли ракети на тебе летять, ти їх знищуєш, а за спиною у тебе ціль, яку прикриваєш. Можна знищити ракету на підльоті, а можна – коли вона вже "відбомбилися", – пояснив він. І зауважив, що команда президента Зеленського діє за тим же принципом.

За оцінками Романенка, "на цьому етапі" протести проти імплементації "формули Штайнмаєра" не несуть прямої загрози владі – вона поки що потенційна.

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня у декількох містах України пройшли масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра". Акції стартували у Львові, Одесі, Вінниці, Харкові, Кременчуці. У Києві на Майдані Незалежності люди влаштували віче "Ні капітуляції!", яке організував "Рух опору капітуляції". На нього прийшло приблизно 10 тисяч осіб, зокрема й п'ятий президент України Петро Порошенко.

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