Есть старый анекдот про народного депутата, который выполнял свой супружеский долг в несколько извращенной форме. Ну, то есть вместо традиционного формата, он раздевался, ставил напротив кровати трибуну и тридцать минут рассказывал жене о том, что нужно немного подождать, работать вместе над решением вопроса и уже очень скоро будет хорошо. И это будет общая победа, общий результат и он даже знает, как все нужно сделать. После этого надевал пижаму, целовал жену и со спокойной совестью засыпал.

Ничего не напоминает? Тогда давайте посмотрим свежие новости...

Итак, министры иностранных дел стран G7, а также Высокий представитель Европейского союза заявили о решительном осуждении подтвержденного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Россию призвали немедленно привлечь виновных к ответственности. Есть сходство с анекдотом про депутата, правда? Заявили о решительном осуждении. Призвали привлечь виновных к ответственности. Глубокую озабоченность выражали? Или ограничились глубокой озадаченностью.

Для того, чтобы вышло смешнее, главы МИДов и представитель ЕС отметили, что нападение на Навального является серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму в России. Простите, по чему именно ударом это является? Демократии? Политическому плюрализму? Точно про Россию речь? Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

Страусиная политика стран "Большой семерки" и Евросоюза в целом по отношению к России дает единственный логичный результат. Кремль считает это слабостью и наглеет все больше и больше. Если бы после нападения на Грузию в 2008 году против РФ были введены реальные санкции по энергетическому сектору, я уже не говорю про нефтяное эмбарго или отказ от российского газа – все бы закончилось. Не было бы оккупации Крыма, агрессии в Донбассе, политических убийств в РФ и за ее пределами. Удар тапком по мордочке эти сибирские котята понимают. И в Беларуси была бы другая история – без похищений и пыток. Потому что там тоже умеют делать выводы из чужого неприятного опыта.

Позволю себе заметить, что именно беспомощность европейской дипломатии, именно их вошедшая в разряд анекдотов глубокая озабоченность позволили Кремлю совершать все его преступления. Пассивность Запада и откровенный выбор между законом и деньгами в пользу последних, стал причиной войны в Украине. И тут речь идет не про одного Навального. Жертвами Российской агрессии на востоке Украины с 14 апреля 2014 по 31 августа 2020 года стали от 42-44 тысяч человек. Об этом заявили в Управлении верховного комиссара Организации объединенных наций по правам человека в ответ на запрос “Радио Свобода”. Пока кто-то защищал проект "Северный поток-2", люди гибли и получали ранения. И ничего не закончилось.

Решительное осуждение ЕС никак не мешает Кремлю сеять хаос и смерть в Восточной Европе. Украина не раз выступала с призывами проявить большую решительность в сдерживании Кремля.С подобными заявлениями выступают представители Польши и стран Балтии. Те, кто прекрасно понимает масштабы российской угрозы. Такую позицию поддерживают американские политики и их адекватные европейские коллеги. "Никто из вас не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы", - пытается достучаться до лидеров стран ЕС Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН. Противостоит этой позиция толпа купленных Москвой политиков во всех странах, те, кто не верит в угрозу, но любит прибыль и просто глупость, умноженная на равнодушие. Казалось бы, серьезные люди. Важные игроки на мировой шахматной доске. Правда, "важный" на английском, звучит как "импотент". Никаких ассоциаций. Или все-таки?...

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