Столтенберг: НАТО має "багато шляхів" відповіді РФ за порушення ДРСМД

Генеральний секретар НАТО заявив, що РФ "має останній шанс", аби почати виконувати умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.НАТО має "багато потенційних шляхів" для відповіді, якщо Росія продовжуватиме порушувати умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у інтерв'ю інформагенції dpa, оприлюдненому у п'ятницю, 4 січня.

"Росія має останній шанс", - зазначив Столтенберг. Генсек Альянсу підкреслив, що якщо РФ не дотримуватиметься умов ДРСМД, то "є багато потенційних шляхів, якими НАТО може відповісти".

Нагадаємо, що у жовтні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, однієї з найважливіших угод, укладених між США та СРСР у часи "холодної війни". На думку Трампа, Росія не дотримується угоди, розробляючи крилату ракету наземного базування 9M729 (також відому як SSC-8) для комплексу "Іскандер".

США вважають, що для збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності Росія повинна або позбутися крилатих ракет 9М729, або модифікувати їх таким чином, щоб вони не перевищували допустиму дальність відповідно до вимог угоди. Росія, у свою чергу, відкидає закиди і вимоги США.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.