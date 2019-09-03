Кремль ставить умови: з'явилися нюанси зустрічі глав "Нормандської четвірки"

Політичні радники у "нормандському форматі" на зустрічі у Берліні 2 вересня погодили більшу частину заключного документа саміту лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина і Франція).

Як стало відомо OBOZREVATEL, Україна спільно з Німеччиною і Францією наполягала на якнайшвидшій зустрічі лідерів глав держав, та затримка виявилася лише через Кремль.

"Позиція російської сторони залишається незмінно жорсткою – вони ставлять багато умов", – розповів співрозмовник видання.

Зустріч глав МЗС України і Німеччини Twitter Андрія Мельника

Місцем проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" визначено Париж.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Директор Центру політичної кон'юнктури (Росія) Олексій Чеснаков заявив, що помічники лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі у Берліні не погодили конкретної дати саміту. Він зазначив, що сторони обговорили умови , за яких саміт може відбутися.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко за підсумками зустрічі розповів, що йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

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