"Став прикладом мужності": Порошенко зустрівся із Сущенком і привітав його зі звільненням

П'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся зі звільненим із російської в'язниці власним кореспондентом Укрінформу Романом Сущенком і привітав його із поверненням в Україну.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook. Разом із Романом на зустрічі була присутня його дружина Анжела (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Велика честь для мене і особлива радість потиснути руку Роману Сущенку і нарешті привітати його вдома", – зазначив Порошенко.

Він додав, що добре пам'ятає листи Романа, які отримував, коли той перебував у кремлівському полоні.

Петро Порошенко і Роман Сущенко Facebook Петра Порошенка

Новини Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення

"Вони надихали мене не припиняти боротьбу, а Роман і його дружина Анжела стали прикладом справжньої мужності, яку вони продемонстрували всьому світу. Неймовірно щасливий сьогодні подякувати за те, що у їхніх серцях завжди була Україна", – написав Порошенко.

Він зазначив, що новини про звільнення полонених із російських тюрем та їхнє повернення додому багато українців сприйняли як власну перемогу, бо, на відміну від Росії, життя і здоров'я патріотів для нашої країни завжди на першому місці.

"Впевнений, прийде час, і усі, хто зараз лишається заручниками Кремля, повернуться додому і почують омріяне: "Вітаємо на рідній землі!" – зазначив політик.

Зустріч Петра Порошенка з Романом Сущенком та його дружиною Анжелою Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко та Анжела Сущенко Facebook Петра Порошенка

Роман Сущенко Facebook Петра Порошенка

Як писав OBOZREVATEL, звільнений із російського полону кримчанин Володимир Балух зустрівся із п'ятим президентом Петром Порошенком і висловив переконання, що, здійснюючи обмін полоненими із країною-агресором, Україна не має поступатися своїми національними інтересами.

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