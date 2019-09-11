Головна Новини
11 вересня • оновлено в 13:23
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Став прикладом мужності": Порошенко зустрівся із Сущенком і привітав його зі звільненням

2.3т Читати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся зі звільненим із російської в'язниці власним кореспондентом Укрінформу Романом Сущенком і привітав його із поверненням в Україну.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook. Разом із Романом на зустрічі була присутня його дружина Анжела (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Велика честь для мене і особлива радість потиснути руку Роману Сущенку і нарешті привітати його вдома", – зазначив Порошенко.

Він додав, що добре пам'ятає листи Романа, які отримував, коли той перебував у кремлівському полоні.

Петро Порошенко і Роман Сущенко

Петро Порошенко і Роман Сущенко

Facebook Петра Порошенка

Новини
Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення

"Вони надихали мене не припиняти боротьбу, а Роман і його дружина Анжела стали прикладом справжньої мужності, яку вони продемонстрували всьому світу. Неймовірно щасливий сьогодні подякувати за те, що у їхніх серцях завжди була Україна", – написав Порошенко.

Він зазначив, що новини про звільнення полонених із російських тюрем та їхнє повернення додому багато українців сприйняли як власну перемогу, бо, на відміну від Росії, життя і здоров'я патріотів для нашої країни завжди на першому місці.

"Впевнений, прийде час, і усі, хто зараз лишається заручниками Кремля, повернуться додому і почують омріяне: "Вітаємо на рідній землі!" – зазначив політик.

Зустріч Петра Порошенка з Романом Сущенком та його дружиною Анжелою

Зустріч Петра Порошенка з Романом Сущенком та його дружиною Анжелою

Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко та Анжела Сущенко

Петро Порошенко та Анжела Сущенко

Facebook Петра Порошенка

Роман Сущенко

Роман Сущенко

Facebook Петра Порошенка

Як писав OBOZREVATEL, звільнений із російського полону кримчанин Володимир Балух зустрівся із п'ятим президентом Петром Порошенком і висловив переконання, що, здійснюючи обмін полоненими із країною-агресором, Україна не має поступатися своїми національними інтересами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Особи
Петро Порошенко Роман Сущенко
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
5
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Нацiя идiотов рагули, хотя смешные))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Перов Василий
Перов Василий
Вы когда Пороха посадите? .. Кстати заметили что он прибухивать прилюдно перестал... Уважуха.. Пусть пять лет посидит, а потом опять в Президенты его.. Как рогули вам мой план?
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1
Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Перов Василий, план отличный, только сажать его надо в России и выпускать в акурат выборов президнта, чтобы сразу Хероем вышел и рейтинги высокие были!) Петя если читаешь это то 100 процентный вариант, с тебя дивиденды, за подсказку)!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel