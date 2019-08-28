"Старі туалети на фоні палацу!" Супрун рознесла Богатирьову за розруху в МОЗ

Ексміністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова не виконувала у належний спосіб свою роботу в міністерстві.

Про це у Facebook повідомила в.о. голови МОЗ Уляна Супрун, зазначивши, що їй постійно розповідали про методи роботи швидкої чиновниці.

"Вона ніколи не покидала свій "комплекс кабінетів міністра", який виглядав як палац. Зате інша частина Міністерства була в критичному стані – зі старими туалетами і пошарпаними стінами. Всі повинні були стояти смирно в коридорах, коли вона проходила поруч зі своїми охоронцями. Або як у неї "професійно" займалися закупівлями ліків і вакцин", – поділилася Супрун.

Вона підкреслила, що Богатирьова абсолютно не піклувалася про роботу Міністерства охорони здоров'я, а багато працівників її боялися. Власне збагачення і управління угодами в Міністерстві були її головною місією, зазначала Супрун.

"Будучи міністром охорони здоров'я, вона покривала схему із закупівель за кошти платників податків вакцин і туберкуліну у фірми свого сина. Антивакцинаторська кампанія, яка розпочалася в Україні, посилила сумніви щодо ефективності й безпеки вакцин і призвела до значного спаду рівня вакцинації українців", – йдеться в повідомленні.

Супрун наголосила, що повернення Богатирьової в Україну є сигналом про початок нового етапу боротьби за здоров'я і безпеку українців.

Раїса Богатирьова вести

"Її послідовники і партнери нікуди навіть не виїжджали й в останні роки займалися саботажем системних зміни у сфері, в якій вони звикли про все "домовлятися". Сьогодні ці ж люди намагаються повернути собі цю можливість і скористатися нею сповна. Не віддати медичну сферу злодіям та вбивцям для нового політичного керівництва дуже легко, якщо вони поставлять здоров’я українців реальним пріоритетом", – підсумувала глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня в аеропорту "Жуляни" затримали колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

Пізніше ексоднопартієць Богатирьової Михайло Добкін розповів, що та прилетіла в Україну з метою нібито добровільно дати свідчення.

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