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8 листопада • оновлено в 18:49
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Сталося диво! Порошенко купив будинок родині з Мар'їнки

Цього вересня я написав про родину з Мар'їнки, у якої росіяни розбомбили дім 14 липня 2019 року.

У вересні ми їздили вздовж лінії розмежування із гуманітарною місією і дізналися про горе, яке спіткало цих людей. 2 снаряди прилетіли прямо в будинок. Всі мешканці отримали контузії різного ступеню, поранення. Але найголовніше - хата була повністю зруйнована. Жити довелося спочатку у лікарні, будинку пристарілих та по людях.

Наш Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям. взявся допомогти родині. Треба було шукати гроші на новий дім. Проблема була у тому, що зима на носі. Лікарі ж вимагали, що б дитину вивезли геть з зони оос, подалі від нагадувань про війну, інакше не гарантували психологічного відновлення.

Будиночок було знайдено в іншій області, але сплатити за нього одразу фонд не міг. Ми домовилися з хозяйкою, що вона пустить пожити, а я тим часом шукатиму гроші. Та трапилося диво, чи, кажіть, щасливий випадок.

Я звернувся до партії ЄС з запитанням, чи не могли б вони якось посприяти у придбанні будинку...

Про цю історію дізнався Петро Порошенко. І він купив дім.

Сталося диво! Порошенко купив будинок родині з Мар'їнки

Ні не так, чорт забирай. Він купив дім і поїхав на фронт, та вручив родині сертифікат на купівлю особисто! Ви розумієте? Мої підопічні зверталися в усі інстанції, міжнародні фонди, дзвонили на гарячі лінії уряду, зрештою зверталися до всіх кого можна і не можна....

Я ніколи не звертався по допомогу - це вперше. Дякую, Петро Олексійовичу, я ні на секунду не шкодував, що голосував за Вас. Дякую.

P.S. Пост про родину, що я писав у вересні. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156245014057163&id=724192162

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Особа
Петро Порошенко
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
За 300 USD! Ай да Пеця, совсем обнищал после этого...
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Я б не назвала це дивом, адже це не перша квартира, куплена екс-президентом для воїнів, моряків, мирних жителів. Просто, про це не кричать СМІ, не піарять,бо це вже стало звичним. І я дякую серлечно Мирославу Гаю, звичайно ж, Петру Олексійовичу і його команді. Творіть добро і надалі і воно вернеться Вам і дітям Вашим сторицею!!! І дуже радію за сім'ю!!!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Мельниченко Людмила, кому еще Пеця шо подарил кроме мячиков безногим пыдоргам?)))
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Serov Oleg
Serov Oleg
отслюнявил крохи из наворованных миллиардов....
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Serov Oleg, А сколько домиов купил нуждающимся )(уйло ??? Оно то на314здело больше всех в мире
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