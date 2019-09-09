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9 вересня • оновлено в 12:52
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Стало відомо, як Зеленський розмовляє з Путіним по телефону

3.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін говорять на рівних, а їхні розмови є конструктивними.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який очолював робочу групу, яка займалася питаннями обміну полонених.

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"За той термін, який я бачу, а я буваю на багатьох переговорах, позиція нашого президента, ставлення до нього, його вміння вести переговори, не передбачають, щоб хтось з ним поводився неввічливо. Це була рівна розмова двох президентів", – заявив він.

"Ні (голос під час цих розмов ніхто не підвищував – ред.). Я думаю, що, якби не було конструктивного діалогу між президентами, не було б звільнення", – додав Єрмак.

Путін и Зеленський

Путін и Зеленський

За його словами, деякі телефонні розмови з Путіним Зеленський проводить сам, а деякі – за участю радників.

Він підкреслив, що Росія не намагалася міняти тактику під час переговорів і не пробувала додавати в переговорний процес інших людей. Питання виникали щодо юридичних процедур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Медведчук не брав ніякої участі в звільненні українських полонених.

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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