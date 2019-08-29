Стало відомо про нового претендента на главу МОЗ

Новим міністром охорони здоров'я України стане, швидше за все, голова Комісії з питань реформування системи охорони здоров'я Громадської ради при МОЗ Зоряна Черненко.

Інформацією поділилася українська журналістка Соня Кошкіна в особистому Telegram-каналі, зазначивши що на пост претендував також екс-голова Одеської ОДА Максим Степанов, але все змінилося.

"І тепер главою МОЗ повинна стати Зоряна Черненко. Сподіваюся, це вже остаточно, тому що навіть прокляте місце повинно мати якісь рамки пристойності", - написала Кошкіна.

Зоряна Черненко Громадський Простір

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ була інформація, що новим міністром охорони здоров'я може стати глава Національної служби здоров'я України Олег Петренко.

В "Слузі народу" розповіли, що визначилися з майбутніми міністрами приблизно на 70%. На кожну посаду у партії по 3-4 кандидата.

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