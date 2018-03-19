Стало відомо, коли можуть дати дозвіл на арешт Савченко

Комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради розгляне подання ГПУ на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа Надії Савченко 21 березня.

Про це свідчить порядок денний комітету.

Розгляд подань ГПУ призначено на 15.00.

Як пише "Українська Правда", голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу заявив, що винесе на порядок денний питання про зняття недоторканності з Савченко, як тільки буде відповідне рішення регламентного комітету.

"З приводу Надії Савченко процедура така - нардеп має можливість і шанс в 5-денний термін надати роз'яснення по озвучених генпрокурором звинуваченнях", - сказав Парубій.

За його словами, цей строк закінчується у середу, 21 березня.

"Комітет має можливість у термін до 20 днів прийняти рішення затвердити або не затвердити відповідне подання", - додав він.

Голова ВР зазначив, що як тільки буде відповідне рішення комітету, він невідкладно внесе питання про зняття депутатської недоторканності з Савченко до порядку денного.

Як повідомляв "Обозреватель", генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є незаперечні докази того, що Савченко особисто "планувала, вербувала і давала вказівки" для здійснення теракту в сесійній залі парламенту.