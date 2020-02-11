Стало відомо, кого з міністрів може звільнити Зеленський – ЗМІ

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський може ухвалити рішення про відставку одразу декількох міністрів.

Як припустив експерт Українського інституту майбутнього Ростислав Смірнов, це трапиться після чергового заслуховування звіту уряду вже 14 лютого. Про це він заявив під час ефіру на токшоу "Тиждень" на телеканалі "НАШ", передають "Факти".

"Є декілька міністрів, які, за моєю інформацією, є кандидатами на звільнення. Йдеться про міністерку соціальної політики, міністерку з питань ветеранів і міністерку освіти", – сказав експерт.

Володимир Зеленський може звільнити декількох міністрів

Так, глава Мінсоцполітики Юлія Соколовська може потрапити в "немилість" через свою заяву про те, що в Україні нібито не вводитиметься накопичувальна пенсійна система, а "влада повинна стимулювати українців до того, щоб вони самі збирали собі на старість". Громадяни одразу розкритикували її за таку думку, зазначивши, що сама вона непогано "накопичила на пенсію", отримавши в грудні 217 тисяч гривень зарплати і премій. До того ж у ЗМІ стала регулярно з'являтися інформація про підвищення пенсійного віку.

Водночас, підкреслює експерт, дещо інші причини того, чому "хитається крісло" під міністеркою в справах ветеранів Оксаною Колядою.

"Річ у тім, що 3 лютого в Кабміні було ухвалено рішення про розділення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України на два відомства – Міністерство з питань ветеранів і Міністерство реінтеграції територій. Через це Коляда може втратити своє місце", – роз'яснив Смірнов.

Ще однією імовірною кандидаткою на звільнення, вважає експерт, може бути міністерка освіти Ганна Новосад, яка потрапила в так званий зарплатний скандал. Після цього українці опублікували на сайті президента петицію з проханням звільнити очільницю відомства, станом на 11 лютого вона вже набрала понад 9 000 голосів.

Українці просять Зеленського звільнити Новосад president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністерка соцполітики Юлія Соколовська заявила, що в Україні поки немає можливості запустити накопичувальну пенсійну систему, а очікування від неї в громадян занадто високі.

Міністерка освіти України Ганна Новосад заявила, що їй не вистачає зарплати, щоб думати про майбутнє та створення сім'ї, тому натякнула на можливу відставку.

Український політик і громадський діяч Микола Томенко висловив думку, що Новосад повинна піти у відставку після заяви, що їй недостатньо 36 тисяч грн зарплати.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!