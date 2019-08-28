Стало відомо, хто стане віцеспікером Ради

Верховній Раді України запропонують обрати віцеспікером представницю "Батьківщини" Олену Кондратюк.

Про це стало відомо LB.ua із власних джерел.

Крім неї, претендентами на посаду заступника голови парламенту були Ірина Констанкевич від мажоритарників-самовисуванців і Мустафа Джемілєв від "Європейської солідарності".

Олена Кондратюк genshtab.info

Олена Кондратюк із 2007 року — народний депутат VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко.

З листопада 2012 року — народний депутат Верховної Ради VII скликання, №60 у партійному списку ВО "Батьківщина".

На позачергових парламентських виборах 2014 року стала народним депутатом від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Секретар Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики.

На парламентських виборах 2019-го — кандидат у народні депутати від партії "Батьківщина".

Як писав OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що новим віцеспікером Верховної Ради 9-го скликання може стати позафракційний народний депутат Ірина Костанкевич.

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