Стало відомо, хто привів Єрмака в політику

Єрмака називають "сірим кардиналом" і звинувачують у надмірних амбіціях та прагненні керувати Україною
Керівник ОП підозрюється в державній зраді, зокрема, через зрив масштабної спецоперації СБУ
Глава ОП Андрій Єрмак.
Андрія Єрмака, керівника Офісу президента України, який замкнув на собі переговорний процес із Російською Федерацією, привів до політики колишній депутат-регіонал Ельбрус Тедеєв.
За даними ЗМІ, Єрмак був помічником депутата у Верховній Раді під час V, VI і VII скликань. Причому цю посаду чинний очільник ОП обіймав на громадських засадах – тобто безоплатно.
Сам Єрмак заявляв раніше, що його з Тедеєвим пов’язує дружба. Зі свого боку очевидці стверджують, що керівник ОП не пропускав практично жодної зустрічі, в якій брав участь нардеп від регіоналів. Нібито він був дуже послужливим: подейкують, аж до того, що носив за Тедеєвим портфель, як свого часу Путін – за Собчаком.
Нагадаємо, що Єрмак пов'язаний із низкою скандалів в українській політиці. Зокрема, керівнику Офісу президента закидають звинувачення в держзраді через зрив спецоперації з упіймання "вагнерівців" у Білорусі. Єрмак нібито злив інформацію, яку отримав під час наради за участі президента України.
Зокрема, журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію Єрмак зірвав, щоб не псувати відносини з Росією.
4 вересня 2020 року нардеп з "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв оприлюднив документи, які доводять, що українські спецслужби проводили спецоперацію із затримання найманців із російської ПВК "Вагнер".
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