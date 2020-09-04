Стало відомо, хто привів Єрмака в політику

Андрія Єрмака, керівника Офісу президента України, який замкнув на собі переговорний процес із Російською Федерацією, привів до політики колишній депутат-регіонал Ельбрус Тедеєв.

За даними ЗМІ, Єрмак був помічником депутата у Верховній Раді під час V, VI і VII скликань. Причому цю посаду чинний очільник ОП обіймав на громадських засадах – тобто безоплатно.

Сам Єрмак заявляв раніше, що його з Тедеєвим пов’язує дружба. Зі свого боку очевидці стверджують, що керівник ОП не пропускав практично жодної зустрічі, в якій брав участь нардеп від регіоналів. Нібито він був дуже послужливим: подейкують, аж до того, що носив за Тедеєвим портфель, як свого часу Путін – за Собчаком.

Нагадаємо, що Єрмак пов'язаний із низкою скандалів в українській політиці. Зокрема, керівнику Офісу президента закидають звинувачення в держзраді через зрив спецоперації з упіймання "вагнерівців" у Білорусі. Єрмак нібито злив інформацію, яку отримав під час наради за участі президента України.

Зокрема, журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію Єрмак зірвав, щоб не псувати відносини з Росією.

4 вересня 2020 року нардеп з "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв оприлюднив документи, які доводять, що українські спецслужби проводили спецоперацію із затримання найманців із російської ПВК "Вагнер".

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