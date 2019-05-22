Стало відомо, хто очолить партію "Слуга народу"

Партію президента Володимира Зеленського "Слуга народу", швидше за все, очолить його спікер Дмитро Разумков.

Про це журналістам у середу, 22 травня, повідомив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передають "Українські новини".

"Я думаю, що Дмитро Разумков може очолити наші списки", – сказав він.

Дмитро Разумков obozrevatel

Зеленський у Верховній Раді obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідером "Слуги народу" був Іван Баканов, проте він напередодні був призначений першим заступником глави СБУ і начальником ГУ у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

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