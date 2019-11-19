Стало відомо, хто очолить філію Українського інституту нацпам'яті в Одесі

В Одесі відкривається філія Українського інституту Національної пам'яті. Її очолив активіст, учасник війни на Донбасі, отаман Чорноморського гайдамацького з'єднання Сергій Гуцалюк.

Одеську філію УІНП очолив Сергій Гуцалюк Сергій Гуцалюк / Facebook

Офіційна презентація відділення інституту пройде в бібліотеці ім. Грушевського 29 і 30 листопада під гаслом "Робимо історію популярної". Анонс заходу розміщено на сторінці Українського інституту Національної пам'яті в Одесі в Facebook.

Робота південного представництва буде поширюватися на жителів Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та, по можливості, Криму. Під час презентації гостям прочитають лекції відомі історики, пройде кінопоказ. Також будуть представлені настільні ігри "Українська революція", "УПА - відповідь нескореного народу", брошура "2014: початок російсько-української війни", книги "Дівчата зрізають коси", "Майдан від першої особи. Регіональний вимір", "Люди сірої зони" (про російську окупацію Криму), "По той бік себе" (про психотравми як наслідок Голодомору).

Завершиться відкриття філії Українського інституту національної пам'яті в Одесі великою українською вечіркою за участю відомих виконавців. Організатори зазначають, що вхід вільний.

В Одесі відкривається філія УІНП Одеська філія УІНП/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зайняти посаду директора Українського інституту національної пам'яті, на заміну звільненого Кабміном за згодою сторін глави відомства Володимиру В'ятровичу, висловили бажання 12 осіб.

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