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12 червня • оновлено в 08:38
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Стало відомо, чим займеться Вакарчук після відходу з Ради

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Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, який заявив про рішення скласти мандат народного депутата, буде працювати на місцевих виборах.

Про це в коментарі hromadske розповіла депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун. Вона поділилася планами політика.

За словами Совсун, для Вакарчука робота в Раді "не є тим, що його все життя цікавило".

Стало відомо, чим займеться Вакарчук після відходу з Ради

Стало відомо, чим займеться Вакарчук після відходу з Ради

Facebook Святослава Вакарчука

"Ми казали, що ми не будуємо лідерську партію. Святослав завжди казав, що він йде аби завести людей в парламент. Він завів нових людей. І це власне його головне досягнення. Він залишається в партії. Він буде залишатися працювати на місцевих виборах, він не здає партійний квиток", – сказала вона.

Совсун зазначила, що Вакарчук як лідер партії став об'єктом нападок з боку.

"Ми розуміємо, що наявність сильного лідера робить його мішенню. Це постійні інформаційні кампанії Портнова і всіх інших, і це часто створює проблеми на рівному місці, де їх би могло не бути", – підкреслила вона.

Також депутатка заявила, що в "Голосі" незадоволені рейтингом партії.

"Зі Славою в парламенті чи без, ми розуміємо, що наші рейтинги на сьогодні не є оптимальними і нам потрібно працювати над їх підвищенням і переконувати громадян, що ми хочемо працювати на їхні інтереси. Наші рейтинги сьогодні нас не задовольняють", – резюмувала Совсун.

Як писав OBOZREVATEL, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вирішив скласти мандат нардепа.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" Верховна Рада України
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