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Стало відомо, чим займаються "слуги народу" на курорті: перші фото

2.5т Читати матеріал російською

У курортному місті Трускавець 29 липня розпочався тренінг для майбутніх народних депутатів від партії "Слуга народу".

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, тімбілдінг проходить в п'ятизірковому готелі "Ріксос Прикарпаття".

Майбутні парламентарії будуть вчитися у професорів Київської школи економіки цілий тиждень з 8:30 до 21:30. Вартість такого інтенсиву не розкривається, але її обіцяли надати в фінансовому звіті партії.

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

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Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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