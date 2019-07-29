Стало відомо, чим займаються "слуги народу" на курорті: перші фото

У курортному місті Трускавець 29 липня розпочався тренінг для майбутніх народних депутатів від партії "Слуга народу".

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, тімбілдінг проходить в п'ятизірковому готелі "Ріксос Прикарпаття".

Майбутні парламентарії будуть вчитися у професорів Київської школи економіки цілий тиждень з 8:30 до 21:30. Вартість такого інтенсиву не розкривається, але її обіцяли надати в фінансовому звіті партії.

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Тренінг партії "Слуга народу" в Трускавці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Організатори школи для майбутніх нардепів розповіли, що близько 5% переможців виборів від участі в тренінгу відмовилися через особисті причини.

Стало також відомо, що "слуг народу" розділять на прототипи комітетів у Верховній Раді і навчать готувати документи щодо законопроектів.

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