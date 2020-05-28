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28 травня • оновлено в 21:23
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Стало погано через ліки: Москаль пояснив інцидент у прямому ефірі

1.1т
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Екс-голова Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль заявив, що йому стало погано під час прямого ефіру 27 травня через прийом фальсифікованих ліків.

Як повідомив Москаль в коментарі "Українським новинам", в зв'язку з закриттям кордонів він не міг купити ліки за межами України і був змушений користуватися тими, які доступні в країні.

За його словами, препарат, який він прийняв, привів до падіння артеріального тиску.

"А що робити, ліки треба було приймати. Ось і купив тут. Добре, що тиск впав, а не підвищився, тому що могло бути ще гірше", – заявив він.

Москаль додав, що до лікарів не звертався і зараз почуває себе добре.

Геннадій Москаль

Геннадій Москаль

Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL, Москалю стало погано в прямому ефірі телеканалу NEWSONE. Він відповідав на запитання ведучої з паузами, а в якийсь момент не зміг говорити і похитнувся. За ним приїжджала швидка допомога.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Геннадій Москаль
Місце
Україна
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