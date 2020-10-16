Стали відомі лідери електоральних симпатій одеситів

Лідер Української морської партії Сергій Ківалов став лідером рейтингу кандидатів у мери Одеси. На другому місці – чинний мер Геннадій Труханов.

Такі результати опитування, проведеного соціологічним центром "Аргумент", були представлені в ході пресконференції, присвяченій дослідженню електоральних вподобань одеситів. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв'ю з 9 по 13 жовтня. Усього було опитано 1200 одеситів. Похибка вибірки не перевищує 3%.

Так, якби вибори міського голови відбулися найближчої неділі, 25,3% опитаних віддали б свої голоси за Ківалова, 22,5% – за Труханова. Далі йдуть представник партії "Опозиційна платформа – за життя" Микола Скорик – 8,1%, представник партії "Слуга народу" Олег Філімонов – 6,7%, представник партії "Наш край" – Євген Черноненко 5,2%, лідер блоку Едуарда Гурвіца – 4,5%, Сергій Калінічук ( "За майбутнє") – 3,9%, Петро Обухів ( "Європейська солідарність") – 3,2%. Більше 20% опитаних не змогли відповісти.

Якби вибори депутатів Одеської міської ради проходили в найближчу неділю, прохідний бар'єр подолали б чотири партії: "Опозиційна платформа – За життя" – 25%, Українська морська партія Сергія Ківалова – 18,2%, партія "Слуга народу" – 14%, партія "Довіряй справа" – 12,5%. Далі йдуть "Національний корпус" – 4,1%, "Блок Е. Гурвіца" – 4,1%, "Європейська солідарність" – 3,5%, "За майбутнє" – 3,3%, "Партія Шарія" – 3 , 2%, "Батьківщина" – 2,4%. Також 9,7% поки ще вагаються з вибором.

За словами докторки політичних наук, професорки Ліліани Ярової, рейтинг партій безпосередньо залежить від рейтингу партійних лідерів.

Так, після заяви Сергія Ківалова про намір балотуватися на пост мера Одеси, значно зросла довіра одеситів і до самої партії. Крім цього, зіграла на користь і відмова територіальної виборчої комісії реєструвати кандидатів від Української морської партії. Одночасно після успішного вирішення цієї справи в суді, зросла недовіра до партії мера "Довіряй справам".

"Одеса любить переможців. Гасло, з яким партія і Сергій Ківалов йдуть на вибори "Ми йдемо перемагати", підтримують одесити. Я вважаю, що Сергій Ківалов і Українська морська партія зайняли дуже хорошу електоральну нішу, єдину альтернативу чинній владі. Крім того, Українська морська партія є уособленням справ. Зовсім недавно була відкрита Міжнародна академічна школа "Одеса", був відкритий новий храм, який освятив митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Також є дуже багато соціальних проектів, які проводилися не в перебігу останніх місяців або тижнів, як показушні, а протягом усього часу ", – прокоментувала Ліліана Ярова.

Також учасники проведеного опитування виділили найбільш гострі проблеми, які, на їхню думку, потребують першочергового вирішення з боку представників влади. Високими тарифами незадоволені 31,2% одеситів, завантаженість міста транспортом і проблеми з парковками турбує 29,6% опитаних. 26,1% учасників опитування вважають за необхідне приділити першочергову увагу якості ремонту міських доріг.

"Проблеми необхідно вирішувати шляхом консолідації зусиль, а не шляхом протистояння. Сподіваюся і вірю в те, що Сергій Ківалов, як політик з великим досвідом, зможе виконати це завдання. Він зможе помирити між собою різні політичні напрямки і налагодити співпрацю в міській раді", – вважає кандидат соціологічних наук, доцент Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Василь Полюга.