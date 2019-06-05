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"Стаємо на коліна?" Порошенко звинуватив Зеленського в зраді

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П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленского через заяву в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо ОРДЛО.

Своєю думкою поділився він у Facebook. Зауважимо, подібна ініціатива прозвучала в рамках засідання ТКГ у Мінську.

Порошенко нагадав, що 25 березня 2017 року рішенням РНБО було призупинено економічні зв'язки з окупованими територіями як реакція на захоплення українських державних і приватних підприємств, введення зони рубля і російської податкової системи.

"Що ж змінилося з тих пір? З боку окупанта – нічого. Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський? Ми ніколи не заперечували проти відновлення економічних зв'язків, але в суворій відповідності з національними інтересами України, за умови виконання згаданого рішення РНБО, перш за все, встановлення стійкого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств їх українським власникам", – підкреслив Порошенко.

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Порошенко і Зеленський

Порошенко і Зеленський

Він звернувся до Зеленського з вимогою відповісти, на якій підставі той дав такі директиви делегації України.

"Реалізація російського сценарію на Донбасі – це зрада національних інтересів нашої держави і пам'яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України!" – обурився Порошенко.

"Що далі? Репарації з бюджету України на користь агресора? Автономія з правом вето на суверенні рішення держави, на курс в ЄС і НАТО? Не дозволимо реалізувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі!" – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко звернувся до Зеленського перед візитом останнього в Брюссель із закликом зберегти курс України на вступ до ЄС і НАТО.

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Теми
Російсько-український конфліктМирні переговори в МінськуВійна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Белый господин
Белый господин
Похороните уже этого вурдалака Порошенко.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Порох, гнида, тварь! Ты о каком предательстве говоришь? БОЛьшего Иуды, чем ты, сволочь, не найти в целой стране!
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леня зе
леня зе
какая йододефицитная вышиванка,поставила диз.это обоз сообщил о поцелуе младенца
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