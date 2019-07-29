"Стадо баранів!" Український журналіст розніс список "Слуги народу"

Український журналіст Остап Дроздов жорстко пройшовся по списку майбутніх парламентарів від партії "Слуга народу", охарактеризувавши їх як збіговисько абсолютно некомпетентних людей.

Він упевнений, що серед них немає жодного достойного кандидата на посаду прем'єр-міністра України. Жорстку критику на адресу партії президента Володимира Зеленського він озвучив у коментарі "Правда тут. Львів", яким поділився на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У випадку зі "Слугою народу", ми маємо стадо баранів, яке дуже структурованим табуном зайшло в парламент. Вони не мають нічого, крім Instagram і запиту на зміни, які дуже вміло конвертували в свою політичну підтримку. Вони зараз панічно за списком шукають того, хто може очолити уряд. У них немає жодної професійної людини, яка може очолити навіть районну державну адміністрацію", – вважає Дроздов.

"Слуга народу" "Телеканал 24"

"Це малограмотні, дуже часто абсолютно тупі люди, які в своєму житті крім відривного календаря не прочитали жодного значимого тексту. Це просто неосвічена маса приколістів, які на хайпі зайшли до Верховної Ради з метою бути просто кнопкодавами. Фігур, рівних прем'єрству, уряду, в них немає. Нехай подадуть оголошення, може знайдуть за ним прем'єра", – із сарказмом додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Дроздов розкритикував вибір українців на парламентських виборах 21 липня. Він назвав їх "плебеями", які безвідповідально підійшли до виборів і абсолютно не розбираються в політичних питаннях держави.

За словами журналіста, "в парламент потрапила махрова українофобія", причиною чого стали "примітивні речі", які пропонувалися українцям з боку кандидатів.

Також він вважає, що підсумок виборів до Верховної Ради вкотре продемонстрував, що за 28 років українці так і не домоглися змін, які потрібні для перетворення країни на сильну державу, а не пострадянську територію.

Дроздов заявив, що 21 липня в Україні відкрився другий фронт – внутрішній. Він зазначив, що команда Зеленського через вибори узурпувала владу і продає народу "песець".

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