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17 лютого • оновлено в 02:33
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"Самоятоятельно не зможете": міжнародний експерт запропонував вихід щодо Донбасу

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Вирішити військовий конфлікт на Донбасі нібито можливо тільки шляхом залучення третьої сторони в якості посередниці між Україною і Росією.

Таку думку висловив міжнародний експерт зі стратегії розробки брендів і співзасновник всесвітнього маркетингового агентства UP There, Everywhere Джуліан Стаббс в інтерв'ю "Апострофу".

"Проблема ще і в тому, що зараз Росія намагається всунути окупований Донбас назад в Україну. Регіон нашпигований кремлівськими "проксі", двома армійськими корпусами, колабораціоністами при владі", – висловився він.

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Міжнародний експерт запропонував вихід щодо Донбасу

Міжнародний експерт запропонував вихід щодо Донбасу

Єдиний спосіб вирішити конфлікт, за словами Стаббса, – залучити третю сторону, щоб вона адмініструвала території і була посередницею. "Може, це будуть сили ООН або якісь ще. Не думаю, що ви зможете вирішити це питання самостійно", – заявив експерт.

"Після вирішення конфлікту ви зможете говорити про позитивні речі. Ось вам приклад із-за кордону: подивіться на Південну Кореюце суперпозитивна країна. У них є потенційні проблеми, але вони дуже ефективно справилися з деескалацією та змогли розвивати економіку", – додав Стаббс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стаббс запропонував Україні змиритися з незаконною анексією Криму і віддати півострів Росії, щоб поліпшити міжнародний імідж.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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