США перейменували Київ: у Росії ажіотаж

У США змінили офіційну назву столиці України з "Kiev" на "Kyiv" в міжнародній базі.

Рішення ухвалила Рада США з географічних назв у відповідь на звернення посла України в цій країні Валерія Чалого. Воно було одноголосним, повідомляється на сторінці Посольства України в США у Facebook.

Зміни в офіційних базах Ради США з географічних назв будуть внесені 17 червня.

"Це рішення є надзвичайно важливим і дає поштовх, щоб виправити офіційну назву столиці України і за межами Штатів, зокрема на міжнародних рейсах і в іноземних аеропортах у всьому світі, адже міжнародні організації, враховуючи Міжнародну асоціацію авіаційного транспорту (IATA), посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США", – зазначили в посольстві.

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У Росії вже відреагували на зміну назви Києва, назвавши це українізацією. Новина про рішення США з'явилася в топах головних ЗМІ Росії, таких як "Газета.ру", "Лента.ру", "РИА Новости" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою.

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