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/Політика

США перейменували Київ: у Росії ажіотаж

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У США змінили офіційну назву столиці України з "Kiev" на "Kyiv" в міжнародній базі.

Рішення ухвалила Рада США з географічних назв у відповідь на звернення посла України в цій країні Валерія Чалого. Воно було одноголосним, повідомляється на сторінці Посольства України в США у Facebook.

Зміни в офіційних базах Ради США з географічних назв будуть внесені 17 червня.

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"Це рішення є надзвичайно важливим і дає поштовх, щоб виправити офіційну назву столиці України і за межами Штатів, зокрема на міжнародних рейсах і в іноземних аеропортах у всьому світі, адже міжнародні організації, враховуючи Міжнародну асоціацію авіаційного транспорту (IATA), посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США", – зазначили в посольстві.

США перейменували Київ

США перейменували Київ

Телеканал 24

У Росії вже відреагували на зміну назви Києва, назвавши це українізацією. Новина про рішення США з'явилася в топах головних ЗМІ Росії, таких як "Газета.ру", "Лента.ру", "РИА Новости" та інших.

США перейменували Київ: у Росії ажіотаж
США перейменували Київ: у Росії ажіотаж
США перейменували Київ: у Росії ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою.

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Особа
Валерій Чалий
Місце
УкраїнаКиїв
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Nemo Kapitan
Nemo Kapitan
На самом деле это лишь вологі мрії. "The Foreign Names Committee of the U.S. Board on Geographic Names (BGN) approved the spelling ‘Kyiv’ as one of the BGN official standard forms of the name of Ukraine’s capital. Official U.S. Government documents may continue to refer to the city using the conventional spelling ‘Kiev’ when context calls for that spelling" (Официальное заявление Совета по географическим названиям США). Kyiv -- это одна из официальных стандартных форм, а в правительственных документах США можно продолжать пользоваться конвенциональным написанием Kiev, стандартным для английского языка.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
жизнь для пукистанских холопов совсем потускнела. еще и Киев переименовали. ну хоть бери и плюгавого царька сноси с престола:))
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Хохлоёбов Вася
Хохлоёбов Вася
в кремле паника, у путина истерика, путин забился в угол. продолжайте, чушкари. вы креативные!
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