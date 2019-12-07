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7 грудня • оновлено в 14:11
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США і РФ обговорять війну в Україні: названо дату переговорів

1.6т
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Держсекретар США Майк Помпео і глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрінуться після "нормандського саміту".

Як передає The Washington Post, переговори плануються в Вашингтоні 10 грудня. Сторони мають намір обговорити війну на Донбасі.

Крім України Лавров і Помпео розглянуть інші "питання, які викликають розбіжності між країнами": Сирію, Венесуелу і контроль над озброєннями.

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За підсумками зустрічі дипломати проведуть прес-конференцію.

Помпео і Лавров

Помпео і Лавров

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено розклад президента України Володимира Зеленського на "нормандському саміті".

Глава Росії Володимир Путін підтвердив, що планує провести 9 грудня о Парижі окрему зустріч із Зеленським.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Сергій Лавров Майк Помпео
Місце
США Вашингтон
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Куни Чан
Куни Чан
Вот и вся нэзалэжность
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Поделят окраину
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