США і РФ обговорять війну в Україні: названо дату переговорів

Держсекретар США Майк Помпео і глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрінуться після "нормандського саміту".

Як передає The Washington Post, переговори плануються в Вашингтоні 10 грудня. Сторони мають намір обговорити війну на Донбасі.

Крім України Лавров і Помпео розглянуть інші "питання, які викликають розбіжності між країнами": Сирію, Венесуелу і контроль над озброєннями.

За підсумками зустрічі дипломати проведуть прес-конференцію.

Помпео і Лавров ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено розклад президента України Володимира Зеленського на "нормандському саміті".

Глава Росії Володимир Путін підтвердив, що планує провести 9 грудня о Парижі окрему зустріч із Зеленським.

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