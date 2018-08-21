США екстрадували до Німеччини екс-наглядача концтабору з України

95-річного колишнього СС-івця, уродженця Галичини Якова Палія екстрадують до Німеччини. Він був наглядачем у концтаборі "Травники" у Польщі.США екстрадували до Німеччини колишнього СС-івця Якова Палія, що був наглядачем концентраційного табору "Травники" в окупованій нацистами Польщі. Президент США Дональд Трамп назвав екстрадицію 95-річного чоловіка пріоритетною "задля захисту обіцяної жертвам Голокосту і їхнім сім'ям свободи", заявили у Білому домі у вівторок, 21 серпня. "США не толеруватимуть нікого, хто підтримував злочини націонал-соціалізму та інші злочини проти прав людини, і ці особи не знайдуть на американській території жодного прихистку", - ідеться в повідомленні Білого дому.

Палій народився на території, що нині належить до Івано-Франківської області України, а тоді була частиною Польщі. Після повалення нацистського режиму в результаті Другої світової війни, в 1949 році, від виїхав до США і у 1957-му отримав американське громадянство. У той час він замовчав своє минуле американським органам влади, сказавши, що працював на фермі та на фабриці. У 2003 році американський суд позбавив Палія громадянства США. Екстрадувати його до Німеччини вимагали, зокрема, єврейські громади. Однак, як кажуть деякі німецькі експерти, справа Палія ускладнюється тим, що він буцімто не був присутній у концтаборі саме під час убивств, відтак постає питання, чи зможуть його засудити.