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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Спроби Онищенка прорватися в Раду: Верховний суд поставив крапку

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Верховний суд України визнав законною відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати олігарха Олександра Онищенка на позачергові вибори до Верховної Ради, закривши для нього шлях у депутати.

Про це повідомляє на сайті судової влади України. Відповідне рішення було ухвалене в середу, 26 червня.

"ЦВК мотивувала відмову в реєстрації, зокрема, тим, що позивач не дотримав вимог Конституції України щодо проживання в Україні протягом останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів", – нагадали в суді.

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Спроби Онищенка прорватися в Раду: Верховний суд поставив крапку

Відзначається, що не допоміг Онищенку і лист Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України", який нібито підтверджує його участь у міжнародних змаганнях від України.

"Оцінюючи причини відсутності позивача за межами території України, суд з'ясував, що в листі ГО "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" немає відомостей про найменування змагань, місця і дати їх проведення, статусу позивача в цих змаганнях і підстави, на яких позивач брав у них участь", – відзначили в суді.

Доводи Онищенко оцінили як такі, що не мають підтверджень, і з цієї причини суд констатував відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олександр Онищенко
Місце
Україна
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Кадыров-Онищенко думал что, Янык вернулся,а Вазеленский не Януковощ,он только учится.
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Махно Володимир
Махно Володимир
Онищенко лох!
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