Спроби Онищенка прорватися в Раду: Верховний суд поставив крапку

Верховний суд України визнав законною відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати олігарха Олександра Онищенка на позачергові вибори до Верховної Ради, закривши для нього шлях у депутати.

Про це повідомляє на сайті судової влади України. Відповідне рішення було ухвалене в середу, 26 червня.

"ЦВК мотивувала відмову в реєстрації, зокрема, тим, що позивач не дотримав вимог Конституції України щодо проживання в Україні протягом останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів", – нагадали в суді.

Відзначається, що не допоміг Онищенку і лист Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України", який нібито підтверджує його участь у міжнародних змаганнях від України.

"Оцінюючи причини відсутності позивача за межами території України, суд з'ясував, що в листі ГО "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" немає відомостей про найменування змагань, місця і дати їх проведення, статусу позивача в цих змаганнях і підстави, на яких позивач брав у них участь", – відзначили в суді.

Доводи Онищенко оцінили як такі, що не мають підтверджень, і з цієї причини суд констатував відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 червня Олександр Онищенко дістав судове рішення про те, що він нібито не ховається від українського правосуддя в Європі, а представляє країну на спортивних змаганнях.

23 червня Центральна виборча комісія оскаржила рішення суду щодо реєстрації нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом на позачергових виборах у Раду.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов запевнив, що міністерство не направляло Онищенка на міжнародні змагання, про які йшла мова, через що олігарх вибухнув гнівною заявою.

24 червня ЦВК потворно відмовила йому в реєстрації на вибори.

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