"Справжній український лицар!" Порошенко придбав квартиру танкісту, звільненому з російського полону

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенку, який був звільнений після п'яти років перебування у полоні терористів.

Порошенко разом із депутатами "ЄС" зустрівся з військовим та його дружиною Вікторією і особисто передав їм відповідні документи, повідомляє пресслужба партії.

Порошенко розповів, що іще під час перебування в полоні Богдана Пантюшенка було вирішено придбати квартири трьом військовослужбовцям – двом військовим із 3-го полку спецназу та танкісту Пантюшенку.

"Для двох нам це вдалося зробити раніше. Я дуже щасливий, що Господь подарував мені таку можливість, щоб і ваша родина мала можливість сама вибрати і придбати квартиру у місті Києві", – сказав Порошенко.

Петро Порошенко придбав квартиру танкісту, звільненому з російського полону

Він додав, що дуже багато людей вірили і молилися за якнайшвидше повернення українських полонених додому.

"Хочу сказати, що твоя поведінка і в бою, і під час перебування в полоні була зразком справжнього лицаря України. Незважаючи на твій дуже молодий вік – ти справжній воїн, ти справжній українській лицар, ти справжній патріот і справжній громадянин", – заявив Порошенко.

"Як п'ятий президент України, як твій Верховний Головнокомандувач насправді дуже хочу тобі подякувати за твій дух, твою любов до України", – наголосив Порошенко.

Він нагадав, як 18 січня 2015 року у боях під Спартаком, коли була дана команда танкового наступу в напрямку Путилівського мосту, танкісти взяли такий темп, що фактично увійшли в Донецьк. Три танки вийшли до мосту. "Я був вражений тим героїзмом, який продемонстрував Богдан і екіпажі всіх танків", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко придбав квартиру танкісту, звільненому з російського полону

Він також розповів, що бойовики довго не визнавали, що Богдан Пантюшенко у них у полоні.

"Незважаючи на наші наполегливі запити, вони говорили, що він зник безвісти", – сказав він та додав, що коли з'ясувалося, що військовий живий і перебуває в полоні, його постійно вносили до списків на звільнення, однак бойовики його щоразу викреслювали.

Вікторія та Богдан Пантюшенки подякували Порошенку за підтримку та допомогу.

"Дякую за такий значний внесок і в переговорний процес, і в наші долі зокрема… Чоловік уже вдома, родина ціла – і це найголовніше. Надалі я бажаю лише миру нашій країні. І я вірю в перемогу", – сказала Вікторія Пантюшенко.

Богдан Пантюшенко наголосив, що Україні потрібен мир на українських умовах, а не "русскій мір". Він також додав, що дуже радий розвитку української мови, музики, кіно в країні.

"У нас є своє, яке ми повинні розвивати. І я дуже вдячний, що наша культура нарешті вибухнула і сподіваюся, що це тільки старт і початок її розвитку", – зазначив військовий.

"Так приємно бачити наших людей, чути нашу мову, зануритися в нашу культуру. Я так цього чекав. Тільки цим і жив", – сказав він.

"Ви дуже багато робили, щоб донести правду про ту війну, яка сьогодні відбувається на сході України", – сказала співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, додавши, що ця робота ще не завершена, поки не будуть звільнені всі.

Петро Порошенко придбав квартиру танкісту, звільненому з російського полону

Родина Пантюшенків запросила Порошенка та депутатів "ЄС" на новосілля.

Богдан Пантюшенко (позивний "Броня") 18 січня 2015 року потрапив у полон російських найманців поблизу Донецького аеропорту. Під час запеклих боїв у районі Донецького аеропорту підконтрольні Росії бойовики підбили танк, а його екіпаж взяли у полон. Згодом ту операцію з підриву Путилівського мосту поблизу селища Спартак назвуть "однією з найяскравіших в обороні аеродрому".

Раніше Порошенко подарував квартири родинам двох військовослужбовців 3-го полку спецназу Сергія Глондара та Олександра Корінькова, які потрапили в полон у 2015 році під час боїв за Дебальцеве.

А у грудні 2019 року Порошенко вніс заставу у 19 мільйонів гривень за звільнення кіборга Дмитра Марченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко відреагував на трагедію, що трапилася з літаком МАУ в Ірані, висловивши співчуття родичам загиблих.

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