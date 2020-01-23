Справи Труби проти Порошенка політично вмотивовані – Новіков

Усі провадження, які були розпочаті у Державному бюро розслідувань під керівництвом Романа Труби, скомпрометовані і мають розглядатися як політично вмотивовані.

Про це сказав адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков на пресконференції щодо результатів експертизи так званих "плівок Труби" канадським експертами з FORENSIC SCIENCE SERVICES, INC.

"Багато хто вважатиме, що після відставки Труби нові експертизи і достовірне встановлення того, що на записі дійсно голос Романа Труби, може мати тільки історичне значення. Це не відповідає дійсності. Принципове юридичне значення має той факт, що пані Ірина Венедиктова, яка зараз очолює ДБР, ухвалила рішення, як кажуть музиканти, грати з тієї ж самої цифри. Тобто не було проведено перезавантаження всіх проваджень, не тільки щодо "Кузні на Рибальському", – сказав адвокат.

Новіков заявив, що справи ДБР політично вмотивовані

За його словами, оскільки тепер достеменно відомо, що такі вказівки надавалися і виконувалися, ці провадження є скомпрометовані.

"Рішення нового керівництва ДБР не проводити перевірку за цими обставинами, а продовжувати, ніби нічого не відбувалося, привели до того, що на сьогодні, незалежно від того, що керівництво змінилося, всі ці провадження скомпрометовані і мають розглядатися як політично вмотивовані.

Це достовірний факт як результат прямих службових зловживань попереднього керівництва. З кожним днем, впродовж якого нове керівництво ДБР не вживає заходів до того, щоб з’ясувати обставини, а навпаки продовжує діяти в тому ж руслі, все більш чіткий характер набуває зловживання з боку нового керівництва. Це суттєво", – додав Новіков.

Як писав OBOZREVATEL, журналісти "WATCHDOGS.Розслідування" отримали неспростовні докази справжності плівок, опублікованих телеграм-каналом "Трубу прорвало", замовивши експертизу у Канаді.

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