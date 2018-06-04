Справа українського журналіста Сущенка: чи буде швидка розв'язка?

Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві та засудив його до 12 років колонії суворого режиму. Чи погодиться тепер Росія його обміняти?Cправа Сущенка триває вже майже два роки. 30 вересня 2016 року український журналіст, власний кореспондент національного інформагентства "Укрінформ" у Франції Роман Сущенко був затриманий у Москві за звинуваченням у шпигунстві. За його словами, він тоді під час відпустки приїхав до російської столиці у приватних справах до родичів.

Затримання ФСБ РФ

Його арешт санкціонував Лефортовський суд Москви 1 жовтня 2016 року, а про затримання журналіста стало відомо лише двома днями пізніше. У слідчому ізоляторі "Лефортово" його виявила правозахисниця Зоя Свєтова, яка на той момент була членом московської Громадської спостережної комісії. Тоді російська сторона заявила, що Роман Сущенко є полковником та кадровим співробітником Головного управління розвідки міноборони України. За версією ФСБ, його затримали під час "шпигунської акції", коли він збирав "відомості про збройні сили Росії і Росгвардію", а також інформацію про російське вторгнення в Україну.

Українська розвідка спростувала інформацію про приналежність Сущенка до їхнього відомства. А у національному інформаційному агенстві "Укрінформ" розповіли, що з початком російської агресії проти України Сущенко висвітлював, зокрема, вплив пропаганди РФ на Францію та Європу, зв'язки французьких праворадикальних політиків із Кремлем. Останнє інтерв'ю, яке він брав, і роботу над яким так і не встиг завершити, стосувалося відкриття так званого "Російського духовно-культурного центру" в Парижі. Цей центр деякі ЗМІ називали інструментом таємних операцій РФ поблизу Єлисейського палацу.

Провину не визнав

Увесь цей час тривало слідство та суд над українським журналістом, який заперечує звинувачення ФСБ РФ. Роман Сущенко не визнав своєї провини, зокрема і під час останнього судового засідання Московського міського суду 4 червня 2018 року, який засудив його до 12 років колонії суворого режиму, визнавши винним у шпигунстві.

Що сказав Сущенко під час свого "останнього слова" у суді невідомо, оскільки засідання проходило у закритому режимі. Тим часом в Україні гостро відреагували на такий вирок. "Безпрецедентний цинізм російського "суду", який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить - кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців", - написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook президент України Петро Порошенко.

"Подібними "вироками" Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі", - вважає він. Міністерство закордонних справ України назвало вирок журналістові політично вмотивованим і закликало негайно скасувати його, а Сущенка звільнити й забезпечити безперешкодне повернення до України.

Вирок, як шанс бути звільненим

Колишній адвокат українського журналіста Марк Фейгін заявив, що захист Романа Сущенка має намір оскаржити вирок. При цьому він вважає, що оголошення вироку може пришвидшити політичні переговори про обмін українського журналіста Сущенка на головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у держзраді. "Сьогодні, після оголошення вироку, з'явилися можливості для обміну Романа Сущенка на журналіста Вишинського, який притягується до кримінальної відповідальності в Україні. Я вважаю, що потрібно зробити це негайно, щоб вирішити цю проблему компромісом", - заявив Фейгін журналістам у понеділок. При цьому він зауважив, що обмін Сущенка та Вишинського "залежить від Москви, а не від Києва".

Віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко теж припускає, що вирок Роману Сущенку може наблизити його до звільнення через обмін. Водночас вона зауважує, що не має ілюзії, що "псевдовирок" автоматично означає готовність Москви передати українській стороні Сущенка. За її словами, Україна вже два місяці готова передати РФ 23 російських громадян, аби звільнити з Росії українських політв'язнів. "Але ж відповіді від РФ немає. Ми вимагаємо негайного звільнення Сущенка, Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха, Виговського, інших, хлопців з окупованих територій - Глондаря, Пантюшенка, Корінькова, Орищука, Іваничука, Дєєва, Асєєва, інших. І чекаємо від РФ відповіді на нашу пропозицію", - написала Ірина Геращенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За її словами, нині в тюрмах Росії утримується понад 60 українців.

"Навряд чи буде швидка розв'язка"

На думку аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача, обмін Романа Сущенка на Кирила Вишинського теоретично можливий, "як цеховий обмін журналіст на журналіста", але справа Вишинского в Україні ще не завершена, тому навряд чи такий обмін можливо швидко провести. Горбач вважає, що обмін міг би відбутися як "жест уявного благородства Путіна" напередодні Чемпіонату світу з футболу, який невдовзі пройде в Росії. "Але Роман Сущенко, на жаль, не перший у цьому списку на обмін", - відзначає аналітик і вказує на широкий розголос справи українського кінорежисера Олега Сенцова, який голодує в російській в’язниці. "Швидше за все, першим буде звільнений Сенцов", - прогнозує Горбач. Тому, за його словами, навряд чи у справі Романа Сущенка буде швидка розв'язка.