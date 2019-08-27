"Справа сенсорної кнопки": у ДБР пояснили слідчі дії в Раді

У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявили, що слідчі дії у Верховній Раді України не завадять провести перше засідання нового складу парламенту 29 серпня.

Позицію ДБР у "справі сенсорної кнопки" в ефірі ObozTV озвучила прессекретар відомства Анжеліка Іванова. За її словами, запуск сенсорної кнопки без внесення змін до регламенту Ради може поставити під сумнів легітимність голосувань з її застосуванням.

"Слідчі дії в апараті та в адміністративній будівлі Верховної Ради України проводилися 23 і 27 серпня. Вони абсолютно не спрямовані на те, щоб якимось чином перешкодити засіданню. Швидше навпаки – щоб засідання пройшло без якихось збоїв електронної системи "Рада" і без перешкод", – повідомила Іванова.

Вона зазначила, що огляд ДБР проводився в рамках кримінального провадження за фактом можливого порушення службовими особами апарату Ради правил експлуатації системи "Рада-3" шляхом використання сенсорної клавіші.

Іванова пояснила, що функціонування сенсорної клавіші зараз не передбачено в законі "Про регламент".

"Що встановили – я, на жаль, зараз повідомити не можу. Тому що слідчі дії ще тривають", – додала прессекретар Бюро.

"Всі ці роки працювала система "Рада-3". І ми з'ясовуємо, чому саме зараз певні дії певних службових осіб апарату Верховної Ради України були спрямовані на те, щоб в екстреному режимі запровадити використання цієї сенсорної кнопки", – уточнила вона.

"Справа сенсорної кнопки" набирає обертів nabludatel.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За кілька днів до останнього засідання парламенту VIII скликання його спікер Андрій Парубій доручив апарату Верховної Ради вирішити всі технічні питання для запуску системи голосування за допомогою сенсорних кнопок.

27 серпня Андрій Парубій повідомив, що СБУ і ДБР блокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування в парламенті. За його словами, для запуску кнопки немає необхідності вносити зміни до регламенту.

Відсторонений від виконання обов'язків першого заступника керівника апарату Ради Володимир Слишинський заявив, що на нього чинили тиск у зв'язку з необхідністю провести тестування сенсорної кнопки.

Раніше представник президента в ВР, нардеп від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук анонсував появу в парламенті нової системи голосування "Рада-4".

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