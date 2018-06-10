"Справа не в Путіні": в Україні назвали причину крадіжки Криму

Президент Росії Володимир Путін у своїй політиці керується імперськими геополітичними ідеями 19-го століття.

Про це в ефірі ObozTV заявив політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи анексію Криму.

Як нагадав експерт, Путін наполягає, "що за жодних умов не буде не те, що говорити про повернення Криму, а навіть допускати можливість таких переговорів".

На думку Мусієнка, "справа не в самому Путіні, а в російській імперській геополітичній доктрині".

"Доктрина як з 19 століття існує, так досі є. Скільки Росія воювала за Крим, зокрема з татарами? Скільки вони воювали з Туреччиною? Що ми бачимо зараз - пройшли роки, але те саме відбувається. Колишній прем'єр міністр Росії Степашин говорив - "якби не НАТО, Константинополь був би російським". Це чітко показує імперський напрямок, про який писали геополітики кінця 19-го століття - "йти на південь" - воно все діє і живе", - заявив експерт.

"Зараз цю доктрину реалізує Путін - він просто є її виконавцем, а його оточують люди, які доносять йому цю позицію. Тому вони зараз перетворили Крим на військовий авіаносець і заводять туди потужну військову силу не для того, щоб його віддати", - додав він .

Як повідомляв ObozTV, раніше українська журналістка, переселенка з Криму Лариса Волошина викрила Володимира Путіна в брутальної брехні і порушенні законів РФ при анексії Криму.

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