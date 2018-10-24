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Справа Фірташа: суд ЄС виніс вердикт у справі українського олігарха

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Суд Європейських Спільнот у Люксембурзі дозволив Верховному суду Австрії продовжити розгляд справи українського олігарха Дмитра Фірташа.

Зокрема минулого року було надане відтермінування екстрадиції бізнесмена до США, поки не вирішиться питання, чи можуть судити Фірташа в Австрії, якщо провадження щодо нього було відкрите у Швейцарії, пише ТСН.

"Суд сьогодні (24 жовтня. — Ред.) вирішив, що відповідні австрійські правила сумісні із законодавством ЄС. Це означає, що, оскільки закони ЄС в цьому випадку виконуються, Верховний суд Австрії не зобов'язаний повторювати слухання справи осіб, про яких йдеться, і як наслідок австрійські органи можуть продовжувати розглядати злочини, які здійснені на території Швейцарії", — повідомив прес-секретар суду ЄС.

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Зазначимо, адвокат Фірташа, екс-прокурор США Ден Вебб заявляв, що після отримання вердикту суду ЄС Верховний суд Австрії може швидко вирішити справу їхнього клієнта, і Фірташа екстрадують у стислі терміни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року у столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили у слідчий ізолятор.

Однак вже 21 березня Фірташ був звільнений під рекордну заставу у 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, які вважаються близькими до Кремля. Братів називають колишніми спаринг-партнерами президента Росії Володимира Путіна по дзюдо.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив у екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа до Іспанії.

Читайте всі новини по темі "арешт Фірташа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
арешт Фірташа
Особа
Дмитро Фірташ
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Австрийский суд - самый честный суд мире. Думаю, Фирташу ничего теперь не угрожает.)
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коршун федот
коршун федот
Зараз почнеться "жарА". Почне "співпрацю" зі слідством.Настають безсонні ночі і в нашій "владі".
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Галицький Данило
Галицький Данило
Теперь главное благополучно и без потерь, добраться до места сотрудничества со следствием. Нивкоем случае не прикасаться к любым ручкам.
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