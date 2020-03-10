Справа Федини: «ЄС» закликала Зеленського зупинити переслідування опозиції

У партії "Європейська солідарність" заявили, що команда президента Володимира Зеленського замість того, щоб займатись подоланням економічної кризи і боротьбою з епідемією коронавірусу, переслідує опозиційних політиків.
Таким чином, влада відволікає увагу суспільства від своїх провалів, сказано у заяві партії, опублікованій на сайті її пресслужби. Політики заявили, що кримінальна справи проти Софії Федини – наочна ілюстрація того, що зняття депутатської недоторканості в "турборежимі" потрібно було винятково для вибіркового правосуддя.
"Перша підозра, вручена депутатові після зняття недоторканості, стосується критики Зеленського. В той же час, правоохоронці не реагують на факти зловживань владою, депутатами фракції "Слуга народу", – сказано у повідомленні.
"Обравши запобіжний захід Софії Федині у вигляді заборони виїжджати за кордон без погодження слідчих, влада намагається обмежити її партійну, політичну і міжнародну діяльність. Наголошуємо, що це не вперше влада перешкоджає міжнародній діяльності представників "Європейської Солідарності", в тому числі – діяльності п’ятого президента Петра Порошенка.
Партія "Європейська солідарність" наголошує, що всі попередні сценарії побудувати в Україні диктатуру за лекалами "русского мира" закінчувалися погано насамперед для самих сценаристів, і закликає Зеленського та його "кишенькових" прокурорів відмовитися від переслідування опозиції за політично вмотивованими справами", – додали у політсилі.
Нагадаємо, печерський районний суд Києва відпустив народну депутатку від партії "Європейська солідарність" Софію Федину, яку підозрюють у погрозах убивством президенту України Володимиру Зеленському, під особисте зобов'язання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Федина розповіла, що на її адресу почали надходити погрози після того, як вона разом із волонтеркою Марусею Звіробій розкритикувала Зеленського за візит у Золоте на Донбас і заговорила про ймовірне "випадкове вбивство" президента.
На народну депутатку Федину та волонтерку Звіробій завели кримінальну справу.
Державне бюро розслідувань вручило Федині підозру у справі про погрози вбивством президенту України.
Федина заявила, що, приїхавши на Донбас у світлій сорочці, Зеленський міг стати легкою "мішенню" для російських снайперів.
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