"Спрацює в кінці": в МЗС України пояснили, що буде з "формулою Штайнмаєра"

Згідно з домовленостями в рамках "нормандського формату" Україна готова інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в закон про особливий статус Донбасу.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він також пояснив, чому Верховна Рада поки що продовжила старий закон без внесення в нього змін.

"Питання в тому, що ми не встигаємо до кінця року здійснити всі необхідні кроки для того, щоб цей закон запрацював в оновленій формулі. Якщо починати зараз міняти цей закон, конкретно, як він повинен виглядати, яким чином буде закріплена ця формула, у нас просто фізично не вистачить часу до 31 грудня, коли закінчується термін дії цього закону. На те, що українська сторона продовжує цей закон, щоб просто мати достатньо часу для спокійної роботи парламенту, погодилися всі сторони "нормандської четвірки", – розповів урядовець.

Продовжуючи роз'яснювати нюанси складнощів з "формулою Штайнмаєра", він підкреслив, що вона була узгоджена Тристоронньою контактною групою в Мінську, проте головним питанням зараз залишається те, яким чином, в якому місці і в якому обсязі вона буде імплементована в українське законодавство.

"Але сама ідея формули про те, що остаточне політичне рішення ситуації лежить у сфері проведення законних виборів, які повинні підтвердити незалежні міжнародні організації, це і є той компроміс, досягнутий ще у 2016 році. Питання не в тексті. Ідея самої формули не в тому, що цей шматок повинен з'явитися в самому законі. Питання формули – що вона повинна імплементуватися у новий закон. Коли ми з вами прочитаємо, як наші депутати цей закон випишуть, це і буде остаточний варіант імплементації "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві", – підкреслив Пристайко.

"Формула Штайнмаєра" Depo.ua

Він погодився з тим, що українських законодавців може не влаштувати саме її форма, проте ідея повинна зберігатися так, як її погодили всі сторони. Мова про те, що "формула Штайнмаєра" мусить бути ухвалена окремим законом або окремим пунктом, не йде. Головне – це її впровадження в законодавство будь-яким способом.

"Сама по собі "формула Штайнмаєра" не є безпечна або небезпечна. Вона спрямована на проведення виборів. А у нас навіть закону немає, за яким ці вибори можуть бути проведені. Більш того, проведення виборів передбачає виконання всіх так званих Копенгагенських критеріїв, які теж прописані. Ось там, зокрема, є і безпекова ситуація, яка дозволяє участь всіх партій, всіх медіа, участь спостерігачів. Це все записано теж", – акцентував увагу на ще одній складноств "формули Штайнмаєра" міністр.

Підсумовуючи, Пристайко визнав, що, незважаючи на те, що вона стала певним компромісом, їй все ж не вдається вирішити всі питання. Оскільки для цього потрібна добра воля всіх, включаючи міжнародних партнерів України, які можуть сертифікувати вибори (якщо до них дійде) і визнавати, що вони відбулися.

"А нам треба ухвалити закон (про місцеві вибори на Донбасі. – Ред.), якого ще не існує. "Формула Штайнмаєра" в кінці спрацює, якщо всі елементи будуть на місці", – резюмував глава українського МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

2 жовтня в мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

Це лист на ім'я посередника на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі від ОБСЄ Мартіна Сайдіка. У ньому учасники дали згоду на імплементацію "формули Штайнмаєра".

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