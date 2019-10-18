Сплив скандальний нюанс про слідчого ДБР, який веде "справи Порошенка"

Слідчий ДБР Олег Корецький, який веде "справи Порошенка", близько пов'язаний із народним депутатом Ігорем Палицею, соратником бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомляють журналісти програми розслідувань "Спостерігач" на "5 каналі". Вони з'ясували, що Корецький керував прокуратурою Волинської області у час, коли Палиця очолював обласну раду (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Дружина Олега Корецького – Вікторія – суддя Ківерцівського суду Волині, відома тим, що відсторонила від провадження у справі про прослуховування народних депутатів слідчих прокуратури та СБУ.

Олег Корецький

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Правоохоронці підозрювали у незаконних діях членів напівмілітарної організації "Варта Порядку", яку фінансував Ігор Палиця.

Як писав OBOZREVATEL, адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань заявив, що директора ДБР Романа Трубу допитають у суді через напад на Порошенка біля будівлі ДБР.

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