Спецпрокурор Мюллер закинув Манафорту спробу домовитися зі свідками

Обвинувачення хоче ув'язнити Пола Манафорта до початку суду. Прокуратура заявляє, що той намагається підмовити свідків у своїх справах.У команді спецпрокурора США Роберта Мюллера заявили, що екс-керівник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт намагався домовитися зі свідками у своїх справах. Про це йдеться у поданих до суду в понеділок, 4 червня, документах, де прокурори вимагають ув'язнити підслідного в очікуванні процесу, повідомляє агенція новин AP.

Зазначається, що Манафорт та його помічник "неодноразово" контактували з двома свідками, намагаючись вплинути на їхні покази. У документах також вказано про порушення Манафортом суддівського припису: наприкінці минулого року з'ясувалося, що Манафорт намагався написати на замовлення колонку для українських ЗМІ попри заборону розголошувати певну інформацію. За даними обвинувачення, політтехнолог також намагався зв'язатися з людьми із The Hapsburg Group - компанії, через яку він працював в Україні.

У лютому діловий партнер Манафорта Рік Гейтс визнав себе винним у приховуванні доходів з іноземних джерел, несплаті податків, банківському шахрайстві і дав свідчення проти Пола Манафорта. Останнього звинувачують у спробах здійснення банківського шахрайства, а також приховуванні доходів з іноземних джерел і відмиванні через офшорні рахунки до 30 мільйонів доларів за допомогою Гейтса. За цими даними, обидва з 2010 по 2014 рік усвідомлено подавали неправдиві податкові декларації.

Подробиці отримання Манафортом незаконних коштів від Партії регіонів Віктора Януковича стали відомі Мюллеру під час розслідування можливого втручання Росії у вибори президента США. Розслідування журналу The Atlantic вказує, що Манафорт мав неабиякий вплив на український уряд часів Януковича. Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня до серпня 2016 року.