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8 вересня • оновлено в 10:59
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"Спасибі за Цемаха!" В "ДНР" примазалися до історичного обміну полоненими

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"ДНР" вдячна Росії за захист обвинуваченого у справі про збитий над Донбасом Boeing MH17 Володимира Цемаха, який був звільнений в рамках обміну полоненими з Україною.

Як повідомляють сепаратистські ЗМІ, про це заявила "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова.

"Щиро рада звільненню Юлії Просолової, Володимира Цемаха та інших політичних в'язнів, які утримувалися на території України", – заявила Морозова.

Володимир Цемах у київському суді

Володимир Цемах у київському суді

Алена Лунькова, Facebook

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"Козир" Путіна: хто такий Цемах і навіщо він Росії

Вона також подякувала владі Росії за "докладені зусилля в цій непростій справі, послідовність і принциповість позиції, в тому числі щодо осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом на території Донбасу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаху. Його називали "козирем" Путіна в перемовинах про обмін полоненими.

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін. У той же час Україна видала Росії Володимира Цемаха.

  • Нідерланди офіційно вимагають від Росії видачі Цемаха, але представник російського МЗС Марія Захарова відмовилася відповідати цей на питання.

  • Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Особи
Володимир Цемах Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна Донецьк
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Перепил Недо
Перепил Недо
Вот за неё никто не порадуется, будет осуждена за коллаборационизм, преступления против украинского народа, государственную измену и отправится на зону, лушем случае шить рукавицы.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Жалкие подмахивания ху*лу?, - бесполезные вихляния лугандоновских лизоблюдов. Какие "политические узники"?...., - их на педерасеи поголовно считают предателями "родины". Сразу отправят к гебливым шку-родерам на "санацию", после отсеивания - на тв их отсношают пропагандоны, дальше - сибирские и забайкалькие отстойники. Да, шкурку цемаха не смогут найти даже нА лубянском крематории, а он, кстати, - гражданин Украины.... Лучше бы отдали Нидерландам - живым бы остался.
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Спасибо сказать не забыли, но стрелять не перестали.
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