"Спасибі за Цемаха!" В "ДНР" примазалися до історичного обміну полоненими

"ДНР" вдячна Росії за захист обвинуваченого у справі про збитий над Донбасом Boeing MH17 Володимира Цемаха, який був звільнений в рамках обміну полоненими з Україною.

Як повідомляють сепаратистські ЗМІ, про це заявила "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова.

"Щиро рада звільненню Юлії Просолової, Володимира Цемаха та інших політичних в'язнів, які утримувалися на території України", – заявила Морозова.

Володимир Цемах у київському суді Алена Лунькова, Facebook

Вона також подякувала владі Росії за "докладені зусилля в цій непростій справі, послідовність і принциповість позиції, в тому числі щодо осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом на території Донбасу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаху. Його називали "козирем" Путіна в перемовинах про обмін полоненими.

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін. У той же час Україна видала Росії Володимира Цемаха.

Нідерланди офіційно вимагають від Росії видачі Цемаха, але представник російського МЗС Марія Захарова відмовилася відповідати цей на питання.

Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

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