"Спадкоємець Голохвастова": "слугу народу" Тищенка затролили в яскравому відео

У мережі з'явився кумедний кліп, в якому ресторатора Миколу Тищенка, котрий балотується у Верховну Раду від "Слуги народу", порівняли з комічним персонажем Голохвастовим.

У ролику зібрали безліч скандальних ляпів, якими відзначився одіозний кандидат у нардепи. Його опублікували на YouTube-каналі svyat (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Микола Тищенко Tv.ua

Зокрема, Тищенку пригадали його безграмотну мову під час процедури манікюру та участь у помпезних телешоу. Крім того, в кліпі навіть є фрагмент виступу "95 кварталу", в якому нинішній президент України Володимир Зеленський і покровитель ресторатора, який мітить у Раду, насміхається над його самозакоханістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Тищенко був членом ОЗУ і був відомий у кримінальних колах як "Коля Оболонський".

Нагадаємо: нещодавно в Instagram-стрічці жителів Києва (передусім Святошинського району) з'явилася пропозиція нібито від команди кандидата у 2019-му виборчому окрузі Миколи Тищенка безкоштовно поїсти в мережі його ресторанів. Така реклама розгнівала киян.

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