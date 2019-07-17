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"Спадкоємець Голохвастова": "слугу народу" Тищенка затролили в яскравому відео

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У мережі з'явився кумедний кліп, в якому ресторатора Миколу Тищенка, котрий балотується у Верховну Раду від "Слуги народу", порівняли з комічним персонажем Голохвастовим.

У ролику зібрали безліч скандальних ляпів, якими відзначився одіозний кандидат у нардепи. Його опублікували на YouTube-каналі svyat (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Микола Тищенко

Микола Тищенко

Tv.ua

Зокрема, Тищенку пригадали його безграмотну мову під час процедури манікюру та участь у помпезних телешоу. Крім того, в кліпі навіть є фрагмент виступу "95 кварталу", в якому нинішній президент України Володимир Зеленський і покровитель ресторатора, який мітить у Раду, насміхається над його самозакоханістю.

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Розшук і зв'язок із ОЗУ: спливли скандальні факти про "слугу народу" Тищенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Тищенко був членом ОЗУ і був відомий у кримінальних колах як "Коля Оболонський".

Нагадаємо: нещодавно в Instagram-стрічці жителів Києва (передусім Святошинського району) з'явилася пропозиція нібито від команди кандидата у 2019-му виборчому окрузі Миколи Тищенка безкоштовно поїсти в мережі його ресторанів. Така реклама розгнівала киян.

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Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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