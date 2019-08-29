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"Соромно за слова": "слуга народу" виправдався за СМС із матюками в Раді

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Новообраний народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький виправдався за нецензурні висловлювання в листуванні про можливого міністра охорони здоров'я.

Відповідну заяву зробив він у коментарі "Українській правді" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені соромно за слова, а не за переписку. Тому що це моя особиста переписка з моїм особистим другом. Це перше. По-друге, протягом трьох діб, 24 години на добу, мене звинувачувало півкраїни в тому, що я підтримую призначення Уляни Супрун, а я підтримую зовсім іншу людину. Про це і написав, але в тій формі, в якій було поставлено питання. Тому такі слова, публічно то точно не можна, але це, ще раз підкреслюю, моя особиста переписка. І не з керівником партії, не з керівником держави, а з моїм особистим другом", – підкреслив нардеп.

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Радуцький виправдався за СМС із матюками в Раді

Радуцький виправдався за СМС із матюками в Раді

Радуцький також звернув увагу на те, що до Уляни Супрун, яка виконувала обов'язки голови МОЗ, ставиться з великою повагою і мова в листуванні йшла зовсім не про неї.

"Він запитав у такому тоні, я в такому тоні відповів, але я розумію, що треба стримуватися. Я сьогодні бачу особистого у мене вже нічого не залишилося. Ще одне хочу додати, що як до людини, до пані Супрун завжди ставився з дуже великою повагою. І це взагалі, якщо ви почитаєте зміст переписки, то не про Супрун йдеться. Ви пам'ятаєте, там питання і була відповідь. Про Черненко: так це дійсно наша кандидатура, яку ми будемо висувати. Тому тут, знаєте, чогось такого немає. Це мається на увазі, що мене звинувачують у тому, що я лобіюю Супрун, а я кажу ні, моя людинаце пані Черненко", – пояснив він.

Нагадаємо, Радуцького засікли за написанням матюків у СМС. Його співрозмовник написав: "А то всі п*здять про Супрун". "Х*й їм у д*пу!" – відповів нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька засвітила в Раді переписку про "переворот Порошенко".

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Особа
Михайло Радуцький
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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