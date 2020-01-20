Головна Новини
20 січня • оновлено в 15:48
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Володимир В&#39;ятрович
Володимир В'ятрович
Історик Всі статті автора

Соромно за президента України

4.6т

Володимир Зеленський поїде на Світовий форум Голокосту в Ізраїлі 22-23 січня. Попри те, що йому там навіть слова не дадуть, хоча, як зауважує сам Зеленський, "кожен четвертий з євреїв, що загинули під час Голокосту, був українцем".

Зате дадуть слово Путіну, керівнику держави-агресора, яка вбиває українців і окупувала наші території. Керівнику держави-правонаступниці СРСР і шанувальнику Сталіна, який разом з Гітлером розпочав Другу світову війну. Президенту України відвели роль мовчазної масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився.

Новини
На підтанцьовці в Путіна? Навіщо Зеленський летить до Ізраїлю на Форум із Голокосту

Такий формат запрошення президента України ізраїльською стороною, яка дедалі більше заграє з Москвою – приниження нашої держави, зневага до пам’яті мільйонів українських євреїв – жертв Голокосту і внеску українського народу в перемогу над нацизмом.

Поведінка Зеленського разюче відрізняється від дій президента сусідньої Польщі Анджея Дуди, який публічно відмовився їхати до Єрусалиму саме через такий формат запрошення. Тому що для Дуди важливо не тільки, "щоб вулиця була заасфальтована", для нього є різниця, коли йдеться про національну гідність і національні інтереси Польщі.

Новини
"Їде на масовку до Путіна?" Зеленський розлютив українців через візит до Ізраїлю

Мені соромно за президента України, який, з одного боку, проігнорував жалобні заходи в Бабиному Яру, а з іншого – в День Соборності України їде побути в масовці у Путіна в Ізраїль. Що далі? Поїде до Москви 9 травня, щоб постояти поруч із Путіним і привітати з трибуни мавзолея Леніна російську армію?

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Володимир В&#39;ятрович Володимир В'ятрович
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Володимира В'ятровича
Поділитися у Facebook
18
Коментарі
8
15
Смішно
4
Цікаво
74
Сумно
15
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
nic nic_
nic nic_
Мало ли ,что слова не дадут.Это стране будет неудобно.А он то надеется все-таки что-то сказать.Например:"Здравствуйте товарищ ВВ."А тот может быть и ответит.Радость то какая.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Лично мне за зелЁнского не стыдно, мне оно просто противно.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Чем дольше у власти этот еврей со своими единоплеменниками - тем меньше мне нравятся евреи.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги