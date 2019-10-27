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27 жовтня • оновлено в 10:27
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"Сором за президента!" Сенцов жорстко висловився про скандал із Зеленським на Донбасі

8.1т Читати матеріал російською

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов заявив, що відчуває сором через поведінку президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у Facebook, коментуючи перепалку президента з озброєними націоналістами в Золотому на Донбасі. Ситуація викликала суспільний і міжнародний резонанс.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

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"Нічого страшного": Сенцов несподівано висловився про зустріч Зеленського з Путіним

"Переглянув вчорашнє гучне відео стендапа з серії #янелох. В результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, бо не відчуваю на це морального права, оскільки не був на війні. Хочеться лише сказати їм спасибі, за то, що у нас все ще є своя країна", – заявив Сенцов.

Нагадаємо, що 26 жовтня Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі в місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав:

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Олег Сенцов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Донбас Формула Штайнмаєра
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Пигин Макс
Пигин Макс
Все х0хлы такие неблагодарные. Зеля его из цепких лап Мордора освободил, а он его вон как...
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0
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Зе не лох! Он - поц!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, привет,скотина одичалая...шмурдяк у тебя на завтрак с дихлофосом?вставляет?
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
А царь ведь не настоящий!!!!
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
Panchenko Anatoliy, ИУДЕЙСКИЙ!!!
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