"Сором за президента!" Сенцов жорстко висловився про скандал із Зеленським на Донбасі

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов заявив, що відчуває сором через поведінку президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у Facebook, коментуючи перепалку президента з озброєними націоналістами в Золотому на Донбасі. Ситуація викликала суспільний і міжнародний резонанс.

Олег Сенцов twitter.com

"Переглянув вчорашнє гучне відео стендапа з серії #янелох. В результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, бо не відчуваю на це морального права, оскільки не був на війні. Хочеться лише сказати їм спасибі, за то, що у нас все ще є своя країна", – заявив Сенцов.

Нагадаємо, що 26 жовтня Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі в місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав:

На скандал в Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато кто підтримав Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувача ЗСУ.

Незабаром з'ясувалося, що із Зеленським у словесну перепалку вступив колишній боєць полку "Азов" і політик від партії "Національний корпус" Денис Янтар.

Пізніше він записав відео, заявивши, що головнокомандувач йому не указ і разом зі своїми соратниками вони залишаться в Золотому.

У штабі ООС ввечері також прокоментували інцидент. З'ясувалося, що озброєні люди у військовій формі знаходяться в Золотому нелегально і порушують Закон про операції Об'єднаних сил.

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