УкрEngРус
Регистрация
БлогиСвіт
Володимир Горковенко
Володимир Горковенко
Всі статті автора

Соратники Саакашвілі наплювали на Крим

9.1т

Соратники Михеїла Саакашвілі наступили на ті ж само граблі. Повторилася ситуація із безглуздим і навіть тупим штурмом Жовтневого палацу наприкінці минулого року.

Не було жодної потреби розбирати ці конструкції навіть, якщо вони були б найбільш потворними у світі. Адже вони не завадили провести малочисельних захід, а їхнім лидерам виголосоли свої промови.

Не розумію екстазу цих аборигенів, котрих транслював в прямий ефір один з телеканалів. Не розумію екстазу ведучих та журналістів. Адже інсталяція по контуру нагадувала Крим. Також тут була виставка присвячена рейду Петра Болбачана, внаслідок якої українська армія у 1918-му звільнила півострів від більшовиків.

Новини
Военный переворот в Украине - не фантастика

Соратники Саакашвілі наплювали на Крим, на кримських татар, на їхню історію. РПС вкотре підіграв Володимру Путіну. Саме для нього вони розчистили Майдан він антипутінської інсталяції. Це не бойкот виборів у Криму, а їхнія легалізація. Саратники Саакашвілі вислови незгоду з тим, що Крим - це Україна. Виходить, заради цього і скликався мітинг

І останнє, безглузде руйнована антипутінської інсталяція немає жодного стосунку до боротьби з владою. Це тупість і вандалізм!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Володимир ГорковенкоВолодимир Горковенко
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Володимира Горковенка
Поділитися у Facebook

Наші блоги